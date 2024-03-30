Отмечается, что такая бомба поражает большую площадь.

Армия Российской Федерации впервые ударила по Украине тяжелой авиабомбой ОДАБ-1500. После удара такой бомбы в небо поднялось облако дыма высотой в 1 км.

Издание BILD пишет, что такую бомбу россияне сбросили на поселок Великая Писаревка в Сумской области.

Эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рёпке отметил, что использование 1,5-тонной бомбы в населенном – "новое дно в войне России против украинских городов".

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Стоит отметить, что объемно-детонирующая авиационная бомба - это термобарический снаряд времен СССР, который примерно за 10 метров до цели выпускает горючую смесь в виде аэрозоля и воспламеняет его – происходит объемный взрыв.

Такой боеприпас имеет большую силу поражения, чем классический. Оккупанты ранее применяли ОДАБ от 170 до 500 килограмм.

Удар по Великой Писаревки - что известно

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что российские оккупанты впервые применили бомбы ОДАБ-1500 по Великой Писаревке. По его словам, это первое верифицированное применение настолько мощной бомбы по Сумской области. Коваленко отметил, что площадь поражения ОДАБ-1500ы составляет 500 кв м.

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