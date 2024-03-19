Т-90М - лучшее, что есть в России, с лучшей огневой мощностью, броней, средствами связи и датчиками.

Россия устроила шабаш с песнями и танцами по случаю доставки новых танков Т-90М на линию фронта. Толпу развлекали Денис Майданов и рок-группа "Земляне", а танки благословляли московские попы.

Как говорится в материале Forbes, это был большой праздник по случаю скромной поставки новой техники. Этот концерт свидетельствует о попытке замалчивать истинное состояние российского танкостроения.

"Прорывы" российского ВПК

Подавляющее большинство "новой" российской бронетехники, которой собираются компенсировать потери, состоит из старых танков, вытащенных со складов. Их восстанавливают и осовременивают. Результаты не сравнятся с текущими моделями, такими как Abrams и Challenger 2. Однако есть один российский завод, который способен строить новые танки - УралВагонЗавод. Он гордится выпуском новых Т-90М Прорыв - основным боевым танком РФ.

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"Сегодня можно сказать, что Т-90М "Прорыв" - лучший в мире танк. Как только он приближается к позициям, шансов ни у кого не остается. Он стреляет на большое расстояние и метко. Он также имеет лучшую защиту", - заявлял диктатор Владимир Путин.

Реальность совсем другая, чем в мечтах Путина. Т-90М был разгромлен при столкновении с M2 Bradley на близком расстоянии. Брэдли накрыл быстрым и точным огнем российский танк и вывел его из строя еще до того, как россияне смогли произвести выстрел. Позже Т-90М уничтожил FPV-дрон.

Многие другие Т-90М стали жертвами малых беспилотников. Его защита, хоть и лучшая в глазах Путина, является абсолютно ничтожной. Россияне прибегли к все более сложной импровизированной защите крыши. Впрочем, танк до сих пор уязвим к минам.

Т-90М - лучшее, что есть у России, с лучшей огневой мощью, броней, средствами связи и датчиками. Впрочем, России все больше понадобится новое производство, чтобы продолжить боевые действия. И хотя в оборонный сектор были сделаны значительные инвестиции, которые сейчас составляют 7,5% ВВП, это не всегда приносит результаты.

Любимый завод Путина

Путин посетил УВЗ в феврале. Кремль создал впечатление оживленного завода, переполненного техникой. Но если присмотреться ближе, то это были в основном старые Т-72 на ремонте, и не более пяти Т-90М на одном снимке.

Концерт является громким способом показать, что Россия действительно производит новые танки. Но сколько? Может показаться, что их много. Впрочем, когда танки на платформе проезжают мимо Дениса Майданова, видно только три "Прорыва". Ракурсы камеры подобраны тщательно, но в одном снимке можно увидеть максимум одиннадцать.

Последний раз УВЗ объявил о поставке 15 таких танков в декабре. Не было никаких фотографий, которые это подтверждают. Поставки, кажется, осуществляются ежеквартально, каждая партия состоит из 10-15 единиц. На видео из сентября было видно только три Т-90М. По данным одного OSINT-проекта, в 2023 году Россия поставила 44 новых Т-90М. В 2024 году было поставлено 11 танков, и это количество, похоже, не увеличится.

44 новых танка в год - это лучше, чем ничего, но возникает вопрос, новые ли это вообще танки.

Россия строит танки или восстанавливает их?

Ранее Россия поставила на вооружение предыдущую версию Т-90, известную как Т-90А. Теоретически на вооружении находится несколько сотен Т-90А, но OSINT-сообщество, которое отслеживает потери России, отметило почти полное отсутствие Т-90А в Украине после первых дней вторжения. Куда делись все Т-90А?

Одна из популярных теорий заключается в том, что Т-90А были в основном выведены для модернизации до Т-90М. Первая партия Т-90М была изготовлена путем модернизации Т-90А. С тех пор УВЗ говорит, что строит их с нуля, но в этом есть основания сомневаться. Остроглазые OSINT-аналитики заметили нечто похожее на Т-90М со старой пушкой 2А46М, а не с более новой 2А46М-5, и без других элементов оборудования. Другие заметили, что Т-90М появляются без датчика ветра, что снова делает их похожими на частично модернизированные Т-90А.

Это усиливает мысль о том, что "новые" Т-90М не такие уж и новые. Одной из очевидных причин этого является проблема сталелитейной промышленности России. Во время процесса рационализации в 2000-х годах Россия закрыла много металлургических предприятий. В 2018 году они закрыли последнюю мартеновскую печь, необходимую для производства высококачественной специальной стали. Украинские источники утверждают, что Россия больше не в состоянии производить оборудование, которое требует высокопрочной стали, включая такие важные элементы, как артиллерийские ствольные коробки и стволы.

Россия может иметь около 200 Т-90А, которые можно переделать под стандарт Т-90М. Но учитывая почти 2800 потерянных танков, их будет недостаточно, чтобы компенсировать потери.

"У России не закончатся танки, пока УВЗ может их выпускать, но их количество на передовой, скорее всего, будет неуклонно уменьшаться. И никакое количество шоу-бизнеса не скроет этого", - пишет издание.

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