Самолеты четвертого поколения, которые есть у Украины, уступают по тактико-техническим характеристикам новым российским бортам.

Россия провела модернизацию самолетов, которые теперь могут создавать дополнительную угрозу вокруг украинских границ.

Как сообщил в эфире телеканала FREEДОМ спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, самолет был создан на базе Су-27, который есть на вооружении и у Украины.

"Ответ Западу – модернизации, которые провела Россия. Ну, нельзя сказать, что там модернизация – все-таки новый самолет, но созданный на базе того же Су-27, который есть у нас на вооружении... Поэтому, ну, выпустили еще партию, да, это некая новая техника, которая появляется на фронте, будет создавать угрозу вокруг наших границ. Наше дело следить за небом и сбивать все воздушные цели", – пояснил Игнат.

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По его словам, самолеты четвертого поколения, которые есть у Украины, уступают по тактико-техническим характеристикам новым российским бортам. В то же время до самолетов США 5-6 поколения российским модернизированным моделям очень далеко.

"Поэтому и настаивает Украина постоянно, и ведутся переговоры о предоставлении Украине западных образцов техники. Такой вариант реальный – это самолеты F-16, которые есть в мире, которые могли бы стать на вооружение авиации Воздушных сил. Этот самолет может делать очень много вещей и защищать небо от воздушных атак, сбивать крылатые ракеты, также очень эффективно и успешно работать по наземным целям. Вот поэтому ждем. Ждем этого политического решения, которое сможет расправить крылья нашей авиации Воздушных сил", – подчеркнул Игнат.

Российская авиация на войне в Украине

Россия активно использует боевую авиацию для обстрелов украинских городов. В то же время успехи ВСУ и работа сил противовоздушной обороны заставила врага существенно уменьшить использование авиации в украинском небе.

Так, после освобождения правобережья Херсонской области изменилась тактика российской авиации. Теперь враг вынужден перебрасывать самолеты и вертолеты вглубь оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что украинские защитники 4 декабря сбили очередной российский вертолет Ка-52. Борт "приземлило" подразделение Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток".

В ночь на 5 декабря на российском аэродроме Энгельс, расположенном в Саратовской области РФ, произошел "хлопок". Неизвестные дроны атаковали стратегическую авиацию оккупантов.

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