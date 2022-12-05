В связи с успешной работой украинских сил ПВО и неблагоприятной зимней погодой произошло сокращение боевых вылетов российских самолетов.

Российская Федерация значительно уменьшила количество боевых вылетов самолетов в войне против Украины.

"Российские самолеты теперь совершают десятки миссий в день по сравнению с максимум до 300 в день в марте 2022 года", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в Twitter.

В частности, значительное уменьшение зафиксировано в последние месяцы.

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"Россия в настоящее время потеряла более 60 самолетов с неподвижным крылом в конфликте, в том числе, предположительно, на минувшей неделе дополнительный бомбардировщик Су-24M (по классификации НАТО - Fencer) и штурмовик Су-25 (FROGFOOT)", - отмечают в разведке.

Как отмечают в британском разведывательном ведомстве, сокращение числа боевых вылетов российских самолетов, вероятно, является результатом постоянной высокой угрозы со стороны украинских сил противовоздушной обороны, ограничение часов для полетов, доступных российским самолетам, а также ухудшение погодных условий.

"Поскольку тактика наземного нападения России в большой степени зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, российские воздушные силы, вероятно, продолжат незначительные темпы операции наземного нападения в связи с неблагоприятной зимней погодой", - считают британские военные.

Российская авиация: потери

В ВСУ отмечали, что российская оккупационная армия потеряла две эскадрильи Су-35.

Как ранее сообщал УНИАН, по меньшей мере семь российских самолетов были уничтожены во время взрывов на аэродроме в Саках. Это может быть самой большой потерей авиации РФ за один день.