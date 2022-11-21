Для боевых вылетов враг использует около 40 аэродромов на территории России, Беларуси и временно оккупированного Крыма.

После освобождения правого берега Днепра в Херсонской области изменилась тактика российской авиации. Теперь враг вынужден перебрасывать самолеты и вертолеты вглубь оккупированных территорий.

Как рассказал во время брифинга спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, на изменение тактики российской авиации повлияла и деоккупация аэродрома в Чернобаевке, где базировалась армейская авиация противника.

"Эти вертолеты нужно куда-то переместить. Есть Джанкой, есть еще четыре аэродрома в Крыму, которые использует враг. Противник будет немного больше времени тратить на подлет. Так же аэродром Чаплинка. Минус два аэродрома – это для нас только позитив", – отметил он.

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По словам спикера Воздушных сил, для авиации расстояние не имеет особого значения. Если говорить об истребителях, то подлетное время немного изменится. Игнат также напомнил, что для боевых вылетов враг использует около 40 аэродромов на территории России, Беларуси и временно оккупированного Крыма.

В то же время, отвечая на вопрос, можно ли ожидать в ближайшее время новых "хлопков" в Крыму, Игнат заявил, что все ждут и любят, когда "они курят". При этом он добавил, что Украина ожидает от международных партнеров дальнобойное вооружение, и напомнил, что речь идет только о возвращении украинских земель.

Российская авиация на войне в Украине

15 октября 2022 года во время массированного ракетного удара по Украине Россия обстреляла юг страны с самолетов стратегической авиации ракетами Х-101 и "Калибрами".

Авиационный эксперт Валерий Романенко заявил, что из-за падения производства и больших потерь боевых самолетов Россия не сможет восстановить авиационные мощности в течение ближайших лет. Он отметил, что производство военных самолетов в России упало более чем в три раза.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что любой российский гражданский или военный самолет является потенциальным убийцей своих пассажиров и пилотов.

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