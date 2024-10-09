Между тем потенциальные враги России наоборот наращивают производство своих самолетов этого класса.

Россия вынуждена поставить на паузу производство своего новейшего истребителя-невидимки Су-57, который относят к 5-му поколению боевых самолетов. Как пишет The Telegraph, все из-за западных санкций.

Издание отмечает, что американская компания Lockheed Martin после многомесячной паузы возобновила поставки новейших истребителей-невидимок F-35 "Lightning" вооруженным силам США и их союзникам. В Южной Корее корпорация Korean Aerospace Industries тоже уже строит первую партию своих стелс-истребителей KF-21.

Но Россия наоборот была вынуждена приостановить производство своего истребителя-невидимки Су-57, предназначенного для противостояния в том числе выше упомянутым самолетам.

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"Очевидно, что российская военная промышленность сильно зависит от западных компонентов, в частности в электронике", - пояснили эксперты украинской аналитической группы Frontelligence Insight.

Как отмечают аналитики, похоже на то, что западные санкции подавили поставки в Россию критического оборудования, без которого "производство Су-57 оказалось под угрозой".

Что известно о Су-57

Су-57 - это российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Его основные характеристики включают способность к малозаметности (стелс-технологии), сверхзвуковые скорости без использования форсажа (суперкрейсерская скорость), высокую маневренность и возможность вести боевые действия против наземных и воздушных целей.

Су-57 предназначен для замены устаревших самолетов, таких как Су-27 или МиГ-29 и их более поздние модификации. Он имеет передовые радиолокационные системы и вооружение, включая ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Первый полет состоялся в 2010 году, но серийное производство началось позже из-за технических сложностей.

Считается, что за это время было изготовлено не более двух десятков машин, включая прототипы. По данным ГУР, два самолета удалось существенно повредить во время атаки украинских дронов на аэродром их базирования в июне этого года.

Его основными конкурентами являются американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

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