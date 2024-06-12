В частности, один истребитель получил значительные повреждения, а другой - в меньшей степени.

На территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ по подтвержденным данным были повреждены два российских истребителя Су-57.

Об этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов сказал в эфире информационного марафона. Юсов отметил, что поражение Су-57 произошло почти на расстоянии 600 км от линии украинской границы на российской территории.

"Относительно подтверждения поражения, мы сейчас можем говорить, что у одного Су-57- значительные повреждения, и у одного - легкие. Вероятно, его будет возможно восстановить в более быстрые сроки. Тем не менее, факт: впервые поражены самолеты Су-57 и впервые поражены сразу два таких "сверхновых" российских истребителя", - сказал Юсов.

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Также, по словам представителя ГУР, россияне достаточно долго пытались вывести на серийное производство и постоянно переносили эти сроки.

"Сейчас речь на самом деле идет об искусственных экземплярах и искусственном производстве до десятка. Собственно, враг пытался максимально скрывать и завышать характеристики данного истребителя, называя его истребителем пятого поколения. Однако, относительно этого есть сомнения", - сказал Юсов.

Кроме того, он добавил, что Су-57 не пересекали линию украинского воздушного пространства, потому что россияне боялись потерь и работы украинских Воздушных сил. Но, эти самолеты использовались в российских террористических атаках на украинские гражданские объекты.

Российские Су-57

Ранее Юсов утверждал, что российский диктатор Владимир Путин взбесится из-за поражения новейшего российского самолета Су-57. Реакция в Кремле на поражение Су-57 очень горячая.

Представитель командования Воздушных Сил ВС Украины майор Илья Евлаш отмечал, что эти самолеты россиянами применялись считанные разы. Несколько раз было замечено как этот самолет запускал управляемые авиационные ракеты по Украине.

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