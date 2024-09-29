По словам экспертов, большинство товаров, которые покупает РФ для изготовления самолетов, относятся к "двойному назначению".

OSINT-исследователи Frontelligence Insight опубликовали свое исследование о российских закупках для производства истребителей Су-57, обходя западные санкции. Публикация появилась на их странице в соцсети X.

В частности речь шла о том, что одному из подрядчиков, а именно предприятию "Микроприбор", нужно было купить некоторое оборудование, чтобы обустроить автоматизированные рабочие места для калибровки и лабораторного испытания приборов МППУ-50 для спутниковой связи и радиолокации.

Также в исследовании говорилось о закупке станка Siemens KLE 360, который изготавливают в Германии. Соответствующий контракт заключили в июле 2022 года, то есть после начала полномасштабной войны РФ, пишет Defense Express.

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"На первый взгляд, здесь картина и так выглядит в целом понятной - российский ВПК оказался настолько зависимым от поставок от Запада, что это проявляется даже в истории с казалось бы малозначимым элементом под "летающий аналоговнет" под обозначением Су-57. Но если внимательно вчитаться в материалы расследования, которые приведены в треде выше, то мы там сможем увидеть еще более интересные пласты в этой картине", - отмечают аналитики издания.

По словам экспертов, большинство этого оборудования, о котором было упомянуто в исследовании, касается "товаров двойного назначения", которое можно приобрести и на гражданском рынке. Поэтому это свидетельствует о пути, которым до сих пор пользуются россияне, чтобы изготавливать оружие для войны против Украины.

"Следующий важный момент - упомянутые выше документы имеют "ретроспективный" характер, то есть касаются периода предыдущих двух лет. На первый взгляд, это может выглядеть странно, но этому может быть свое рациональное объяснение - рашисты не имеют достаточно человеческого ресурса, чтобы "заметать следы" по всем сделкам, которые были проведены в обход санкций", - добавили в Defense Express.

Аналитики издания предположили, что в рамках "рационализации" РФ может определять приоритеты, по каким схемам и номенклатурам подсанкционного оборудования и ресурсов нужно в первую очередь "заметать следы", а по каким утечка информации может быть не очень существенной.

Санкции против РФ - последние новости

Как писал УНИАН, США ввели санкции против России и Северной Кореи. В частности ограничения применили против сети из пяти групп и одного лица за осуществление платежей между РФ и КНДР для поддержки войны против Украины и программ вооружений Пхеньяна.

В то же время посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украине удалось остановить большинство потоков из Турции, которые Россия использовала для обхода международных санкций.

"На сегодняшний день большинство этих потоков удалось прекратить. В этом процессе заинтересована и турецкая сторона, чтобы не попасть во вторичные санкции. Уже были в Турции соответствующие делегации, которые коммуницировали с большинством органов власти, причастных к зарубежной торговле, с банковским сектором", - подчеркнул он.

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