Вооружение, которое Украина получает от Запада, - современное, оно имеет GPS-трекеры, по которым иностранные партнеры могут очень легко отследить его месторасположение.

Российская Федерация всячески пытается сорвать поставки оружия в Украину, используя при этом пропаганду, агентуру и подкуп.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, с апреля в иностранные СМИ был большой вброс информация о том, что Украина якобы продает западное оружие другим странам. Но все эти публикации, как ни странно, имеют российский след. К примеру, публикации в британской газете The Independent, которая в 2010 году была выкуплена бывшим разведчиком КГБ, российским предпринимателем Александром Лебедевым. Речь идет о мощной информационной кампании, в которую включают и отдельные СМИ. Примечательно, что никаких аргументов в подобных статьях не приводится, только мнения отдельных экспертов.

Факт теракта в Винница, который россияне совершили 14 июля, Российская Федерация тоже использовала с целью повлиять на приостановку вооружения Украины западными партнерами.

Также пророссийские нарративы транслирует американский сенатор Рэнд Пол, который единственный из ста человек Сената не поддержал ленд-лиз для Украины.

Но все же как бы ни пытались в РФ очернить нашу страну, эти фейки в Украине полностью опровергают сразу несколькими способами.

"Что вывезут артиллерийскую установку "Цезарь" или "Краба" 40-тонного. ago Мы что, идиоты - вместо того, чтобы воевать, будем вывозить на базар?" - отреагировал на российские фейки министр обороны Украины Алексей Резников.

Кроме того, вооружение, которое Украина получает от Запада, - современное, оно имеет GPS-трекеры, по которым иностранные партнеры могут очень легко отследить его месторасположение. Более того, по словам министра обороны Алексея Резникова, некоторые иностранные партнеры уже приезжали в Украину для контроля и мониторинга западного оружия.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает оперативно получить от Европола факты и доказательства торговли оружием и военными товарами на черном рынке, якобы зафиксированные учреждением правопорядка ЕС.

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