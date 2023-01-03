Также представитель разведки Украины оценил возможность нанесения Россией ядерного удара.

По информации представителя украинской разведки, в Крыму находятся российские носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк. Как сообщает "Укринформ", военная разведка следит за перемещениями оружия РФ.

Среди носителей ядерных боеприпасов РФ на территории аннексированного полуострова Черняк назвал корабли, подводные лодки, самолеты и наземные комплексы.

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Также представитель разведки Украины оценил возможность нанесения Россией ядерного удара. Он убежден, что страна-оккупант "способна на все". В то же время, он выразил надежду на усилия международного сообщества по предотвращению ядерной катастрофы.

Ядерные угрозы России

В декабре 2022 года Путин заявил, что "угроза ядерной войны нарастает". При этом он также уточнил, что Россия не использует ядерное оружие первой. "Россия не применит ядерное оружие первой, но если не применит первой, то, значит, и второй не применит", — сказал он.

В Госдепартаменте назвали новые "ядерные" угрозы Путина "пустопорожними".

В ноябре в НАТО заявляли, что риск ядерной войны "остается низким", хотя Российская Федерация демонстрирует безответственное поведение.

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