Компания подтвердила, что на днях выиграла крупный тендер на оружие для ВСУ.

Компания Rheinmetall получила масштабный заказ на поставку в Украину артиллерийских боеприпасов общей стоимостью около 142 миллионов евро. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Заказ предусматривает отправку десятков тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Но есть один неприятный нюанс. "Боеприпасы будут поставлены в 2025 году", - сказано в сообщении.

Заказчиком является неназванная страна-партнер НАТО, которая задекларировала намерение поддержать Украину в ее оборонительной борьбе. Снаряды будет производить подразделение Rheinmetall Expal Munitions - недавно приобретенная испанская дочерняя компания группы.

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Также сообщается, что производство и поставка около 40 000 снарядов для Украины из предварительного заказа уже должны состояться в 2024 году. При этом в компании напомнили, что в октябре 2023 года правительство Германии разместило в Rheinmetall заказ еще на более 100 000 снарядов калибра 155 мм, предназначенных для Украины, а также дополнительные снаряды DM 121 фугасного действия. Стоимость заказа не названа, но она измеряется в "сотнях миллионов евро".

"Спрос на артиллерийские боеприпасы сейчас очень высок, что связано не только с потребностями Украины, но и необходимостью пополнить преимущественно пустые склады боеприпасов Германии и других стран НАТО и ЕС. В 2024 году компания Rheinmetall планирует значительно увеличить мощности производства боеприпасов на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке и Австралии, доведя годовую мощность производства до около 700 000 артиллерийских снарядов", - отмечают в компании.

Сотрудничество Украины с концерном Rheinmetall

Как сообщал УНИАН, немецкий оружейный концерн Rheinmetall Group планирует запустить производство своей бронетехники на территории Украины уже в 2024 году. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что он рассчитывает на заключение соответствующего контракта с Украиной на строительство колесного бронетранспортера Fuchs и новейшей боевой машины пехоты Lynx уже в начале следующего года.

При этом он добавил, что после подписания контракта немцы хотят построить первый полноприводный броневик в Украине примерно через шесть-семь месяцев, а первый Lynx — через 12-13 месяцев.

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