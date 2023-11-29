Системы НАТО, которые получила Украина, существенно лучше советских образцов, которые Россия снимает с хранения и отправляет на фронт.

Армия РФ привлекла на войну почти половину своих запасов артсистем, но так и не смогла одержать победу над украинской артиллерией. В то же время исследование спутниковых снимков складов хранения военной техники армии РФ подтверждает беспрецедентные потери России. Как Россия пытается одержать победу в крупнейшей битве артиллерий современности, рассказывается в статье Forbes.

Отмечается, что Россия менее чем за два года войны с Украиной уже привлекла на фронт больше артиллерийских систем, чем имеют все страны НАТО, вместе взятые. OSINT-аналитики подсчитали, что враг уже снял со складов хранения более 7500 артиллерийских систем.

Несмотря на это, ситуация на фронте в артиллерийской дуэли является довольно ровной в последнее время. Это произошло благодаря тому, что те немногочисленные системы НАТО, которые получила Украина, существенно лучше советских образцов.

Видео дня

"Сейчас на поле боя находится почти 40 американских систем HIMARS и M270. Однако многочисленные видео доказывают, что они более эффективны, чем 1000 советских "Ураганов", "Смерчей" и "Градов". Ежедневно системы HIMARS уничтожают несколько десятков российских артиллерийских систем", - пишет издание.

Кроме того, отмечается, что советская артиллерия имеет менее эффективную дальность стрельбы. Большинство из них эффективны только на дальности 20-30 км, в то время как оружие НАТО может поражать цели на расстоянии 30-40 км, а отдельные типы боеприпасов позволяют стрелять на расстояние до 60 км. Системы HIMARS имеют эффективную деятельность в 85 км.

Основным средством контрбатарейной борьбы россиян остается барражирующий боеприпас "Ланцет", от которого возможно построить защиту в виде металлических ограждений и который не гарантирует уничтожения цели. В то время как снаряд GMLRS, выпущенный из системы HIMARS, невозможно остановить заградительными конструкциями.

"Пока западного оружия и боеприпасов к нему будет достаточно для противодействия нашествию массированной российской артиллерии, ВСУ смогут сдерживать врага. Россия уже сняла с хранения около половины своих запасов советской артиллерии. Вероятно, лучшую половину. Поэтому в битве артиллерий Украина все еще может одержать победу", - отмечает издание.

Потери России в войне

На сегодня Россия уже потеряла на поле боя в Украине 7908 артиллерийских систем, 710 РСЗО, 600 средств ПВО.

В частности, в эти сутки украинские защитники пустили на металлолом самоходный комплекс "Бук-М3", стоимость которого примерно 40 млн долларов.

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