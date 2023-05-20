Решение западных партнеров о начале обучения украинских пилотов на самолетах западного производства - это еще не конец пути для того, чтобы сделать украинское небо безопасным.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-12") состоится на следующей неделе.

Глава оборонного ведомства отметил, что западные самолеты станут важным элементом защиты украинского неба.

"Современная авиационная платформа - это именно то, чего нам сейчас не хватает в системе ПВО/ПРО, чтобы защитить наши мирные города и наших воинов на фронте. Наши воздушные асы не менее искусны, чем украинские экипажи Patriot'ов, Iгiѕ'ов или NASAMS'ов. Уверен, что они сделают свою работу на самом высоком уровне", - сообщил Резников.

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При этом, министр обратился ко всем гражданам Украины и попросил набраться терпения.

"Решения, которые сегодня принимают наши партнеры по самолетам - это важный этап, но не конец пути. Потребуется время, ресурсы и много очень квалифицированной работы, пока наше небо станет безопаснее. Надо набраться терпения", - подчеркнул Резников.

Он отметил, что укрепление противовоздушной и противоракетной обороны остается приоритетом №1.

"Наземные системы - от ПЗРК до мощных батарей - и ракеты к ним неизменно в фокусе. Об этом, в частности, мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате Рамштайн на следующей неделе. Держим строй. Победа будет", - подытожил министр.

Истребители для Украины - новости

Как сообщал УНИАН, этим летом в Великобритании начнется начальная подготовительная летная фаза для групп украинских пилотов. Это даст нашим защитникам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут применять различные типы самолетов.

19 мая президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты поддержат обучение украинских пилотов на F-16. В программе обучения пилотов готовы участвовать также Бельгия, Дания, Нидерланды и Португалия.

Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" - что было

Напомним, по итогам крайнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-11"), которое состоялось 21 апреля, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что обучение украинских военных на танках M1 Abrams начнутся в ближайший месяц.

Остин добавил, что на "Рамштайн-11" рассматривали ключевые элементы, которые должны помочь вытеснению войск РФ.

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