Союзники намерены помогать Киеву в долгосрочной перспективе.

С самого начала войны все союзники по НАТО обсуждали вопрос о том, чтобы оставаться с Киевом в долгосрочной перспективе. Несмотря на некоторые задержки с обещанным вооружением, помощь продолжает поступать в Киев.

Издание Politico сообщило, что когда министр обороны США Ллойд Остин ежемесячно собирает на юго-западе Германии глав оборонных ведомств более 40 стран, многочасовая встреча обычно заканчивается одинаково: Селеста Валландер, глава отдела международной безопасности Пентагона, призывает каждого участника посмотреть, какое оружие они готовы подарить Украине.

Это вопрос — возможно, вопрос — который поможет определить будущее Украины более чем через год после вторжения России

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И это превратило ежемесячную закрытую группу лидеров, известную под умиротворяющим бюрократическим названием Контактная группа по обороне Украины, в незаметную, но центральную силу в оснащении украинских вооруженных сил всем - от высокоточных ракет до основных боевых танков. Это также помогло стране создать специальные, но удивительно современные вооруженные силы, которые были бы способны превзойти по вооружению некоторых давних членов НАТО.

Но в кулуарах встречи группы 21 апреля, на управляемой американцами авиабазе Рамштайн, стало ясно, что сохранение единства – растущая проблема.

В последнее время в группе возник ряд разногласий, в частности, по поводу того, следует ли и когда отправлять западные истребители в Украину, а также по поводу задержек с поставками некоторых вооружений — в первую очередь немецких и испанских танков. Между тем, массовая передача оружия Киеву заставила страны-доноры беспокоиться о своих собственных запасах, и недавние встречи начали обращаться к вопросу о переоснащении союзниками по НАТО, а также о сохранении переданного Украине оружия в долгосрочной перспективе.

"Мы уже многое сделали с точки зрения помощи, но сейчас вопрос больше в устойчивости", - сказал Эса Пулккинен, постоянный секретарь или заместитель министерства обороны Финляндии, когда военные лидеры собрались в Рамштайне в прошлом месяце.

"Помимо поддержки Украины, нам также нужно пополнять собственные запасы, верно?" - сказал один европейский дипломат.

Итоги встречи "Рамштайн-11" - что известно

В рамках заседания контактной группы "Рамштайн" прошло заседание "танковой коалиции". В итоге официальный Киев подписал с союзниками документ об обслуживании техники. Также определили приоритеты в поставках вооружения бойцам ВСУ - системы ПВО.

Глава минобороны США Ллойд Остин сообщил, что обучение украинских военных на танках M1 Abrams начнутся в ближайший месяц.

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