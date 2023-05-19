Учения могут пройти в Европе.

США поддержат совместные усилия союзников и партнеров по обучению украинских пилотов работе с самолетами четвертого поколения, включая F-16.

Об этом сказал президент Штатов Джо Байден лидерам G7, пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации. По его словам, вероятнее всего учения пройдут в Европе, однако в них будет участвовать и американский персонал. Ожидается, что на это уйдет несколько месяцев.

"Поскольку обучение будет проходить в ближайшие месяцы, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда на самом деле предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", - сказал чиновник.

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Он добавил, что сейчас США и союзники сосредоточились на предоставлении Украине подавляющего большинства систем, оружия и подготовки, необходимых для проведения наступательных операций весной и летом. "Дискуссии об улучшении ВВС Украины отражают нашу долгосрочную приверженность самообороне Украины", - отметил он.

Истребители для Украины: что известно

Украина уже длительное время призывает своих союзников передать современные истребители для противостояния российской армии, защиты неба и контрнаступательных операций.

Соединенные Штаты Америки отказывались поставлять их. В конце марта глава Пентагона заявил, что самолеты F-16 не помогут Украине на этой стадии войны.

Пока только Польша и Словакия согласились передать Украине советские самолеты - Варшава пообещала четыре МиГ-29, а Словакия - 13.

Вчера генеральный секретарь НАТО заявил, что вопрос возможных поставок истребителей обсудят уже в июне на встрече министров обороны стран-членов Альянса.

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