Разработчик 'Бабы Яги': С нынешними технологиями россиян два года назад выгнали бы за неделю

Украина активно использует против россиян новый тип ударных БПЛА, который изменил представление о современных боевых действиях.

Первые ночные "бомбардировщики" типа "Баба Яга" создали из подручных средств, однако даже они были способны летать примерно на 5 км. Этого оказалось достаточно чтобы нанести большой урон россиянам. Подробно о разработке и применении нового типа БПЛА рассказала Украинская правда .

Идея по боевому использованию крупных сельскохозяйственных дронов появилась сразу после начала полномасштабного вторжения.

"РЭБа тогда российского вообще не было. Если бы нам наши нынешние технологии два года назад, то у россиян не было бы просто ни единого шанса. Их бы отсюда выпинали за неделю", - говорит один из разработчиков дрона Nemesis. Видео дня

Весной 2022-го пришла еще одна команда, которая создала коптер Vampire. Разработчики Nemesis выбрали для своего детища систему спутниковой связи Starlink, в то время как разработчики Vampire сосредоточились на создании полностью автономного беспилотника.

Со временем удалось существенно повысить дальность действия БПЛА. Сейчас Vampire имеет дальность 22 км (в будущем она должна увеличиться еще больше). Это позволяет поражать цели далеко в тылу врага: в частности, зенитные системы типа "Бук". Недавно Nemesis уничтожил российский комплекс РЭБ "Борисоглебск" за 200 млн долларов.

Цена одного многоразового дрона сопоставима с ценой ракеты к ПТРК. Впрочем, в отличие от оператора ПТРК, оператор беспилотника может находиться за много километров от врага и не столь сильно рисковать своей жизнью. Сообщается, что некоторые борта выполнили уже более 200 миссий.

Кроме бомбардировки врага на переднем крае и в тылу, "Бабу Ягу" используют и для других целей. В частности, для минирования и гуманитарных миссий (с таких БПЛА можно сбрасывать лекарства, воду, еду и прочее).

"Бабу Ягу" можно использовать днем, однако в этом случае она становится уязвимой из-за больших размеров. В среднем за свою жизнь такой БПЛА делает примерно 10 вылетов и успевает поразить 2 - 3 единицы техники россиян. Уже сейчас на счету Nemesis 158 танков и множество другой техники.

Реакция врага на "Бабу Ягу"

Россияне признают, что Украина достигла значительных успехов в модернизации БПЛА такого типа. По словам экс-руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, наша страна увеличила радиус действия и уровень незаметности таких БПЛА .

Как бы там ни было, появление Nemesis или Vampire вызывает у россиян панику. Один из российских военных даже заявил, что украинцы якобы "похищают" раненых с помощью таких дронов.

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