Это уже отдельный тип тяжелого вертолетного БПЛА с электродвигателями и мощной батареей для увеличения дальности.

Бывший генеральный директор российской государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин признал, что Украина увеличила радиус действия и уровень незаметности своих БПЛА "Баба-Яга".

"Мы уничтожим их позже, когда изучим их привычки, маршруты и тактику. Главное не сбить дроны, а убить их операторов, найдя их тайник", - добавил Рогозин в заметке в Telegram.

По его словам, оккупанты обнаруживают БПЛА с помощью камер ночного видения, расположенных на краю их позиций, вместо того, чтобы прислушиваться к приближению беспилотников.

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"Беспилотники было неслышно, но хорошо видно в тепловизоры на расстоянии нескольких километров", - пояснил Рогозин.

Ранее он назвал дроны "Баба-Яга" "чрезвычайно опасными" для российских войск в сочетании с беспилотниками от первого лица (FPV). Как рассказал Рогозин, оккупанты на юге Украины применяют новую оборонительную стратегию для борьбы с "тихими" обновленными версиями украинских ударных беспилотников большой мощности.

Как заявил Newsweek Сэмюэль Бендетт из аналитического центра США CNA, Россия пытается создать собственный аналог "Бабы Яги".

"Украинцы являются экспертами в полетах на этих БПЛА", - подчеркнул он.

Рогозин также утверждает: "Это уже не переработка аграрного беспилотника в боевой, а отдельный тип тяжелого вертолетного БПЛА с электродвигателями и мощной батареей для увеличения дальности".

Более двух лет полномасштабной войны в Украине стимулировали быструю и инновационную разработку беспилотных летательных аппаратов. Дроны широко используются на поле боя. Многие из них предназначены для наведения на цель, сбора разведывательных данных или управления артиллерийскими ударами.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал изданию в декабре, что "они иногда работают даже эффективнее, чем артиллерия". Считается, что Москва и Киев ежедневно сжигают сотни беспилотников.

Украинские дроны в войне

Как сообщал УНИАН, Украина инвестировала сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, способные искать и поражать удаленные цели. Лучшая из новых моделей имеет запас хода 3000 км и способна достичь Сибири.

Военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что Украинские вооруженные силы дезориентируют вражеское ПВО воздушными пулями, давая возможность ударным беспилотникам успешно добраться до цели и поразить ее.

Ожидается, что в этом году Украина сможет изготовить около 2 млн беспилотников.

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