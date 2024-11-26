Противоракетные комплексы THAAD и Arrow являются мобильными, поэтому лучше всего подходят Украине, говорит Храпчинский.

В мире существует около 7 систем ПВО, которые могут перехватывать ракеты типа "Орешник", одну из которых применили россияне 21 ноября для удара по Днепру. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал эксперт по вопросам авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский.

"На самом деле в мире около 7 систем, которые могут перехватывать данный тип ракет. И замечу, что около 2 систем, которые активно можно использовать Украина, это системы мобильные. Это или THAAD или система Arrow израильская. Другие системы - стационарные и в условиях войны с Россией Украине использовать стационарные системы нецелесообразно. Потому что мы видим как Россия выискивает наши Patriot", - отметил Храпчинский.

Он отметил, что это именно те противоракетные системы защиты, которые перехватывают цели во внеатмосферном пространстве.

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"То есть если мы говорим о системах ракет, которые могут работать вне атмосферы, то это уже движение не за счет крыльев, которые есть на ракете, а дополнительный двигатель, который корректирует эту ракету, чтобы попасть в нужный объект. THAAD и Arrow могут справиться с этой задачей", - сказал эксперт.

По словам Храпчинского, можно использовать и противоракетный комплекс Patriot PAC-3, но это потребует большого количества ракет для него.

"Мы видели 6 боеголовок, 6 средств поражения. Представьте сколько надо будет использовать ракет для того, чтобы перехватить данный тип вооружения", - отметил он об ударе "Орешником"/"Кедром".

Эксперт отметил, что в России "серьезная проблема" с ракетами. Храпчинский констатировал:

"Что происходит с "современным" новейшим оружием РФ: начнем с "Сармата" - из 5 испытаний только одно было успешным. У "Буревестника" - из 13 испытаний ни одно не было успешным, а во время последнего испытания погибло 5 сотрудников "Росатома". Постсоветская ракета "Булава" - из 14 испытаний 7 было успешных".

По его словам, Россия, учитывая это и понимая что ей нужно создать визуальный эффект от использования своего оружия, должна была использовать для удара по Днепру ту ракету, которая действительно сработает.

"Скорее всего, взяли то, что было больше всего испытано, наиболее проверено. По моему мнению, это может быть или "Сатана", или "Ярс", или "Сармат". Потому что именно эти три ракеты могут нести 6 боеголовок. Все остальные ракеты могут нести три или одну. Тот же "Рубеж" или прототип "Пионер" может нести три боевые головки. "Ярс" больше похож. И здесь, я думаю, что люди, которые исследуют остатки этой ракеты, увидят большое количество советских элементов", - сказал Храпчинский.

Он отметил, что у большинства ракет, которые Россия получила в наследство от Советского Союза, заканчивался срок их эксплуатации и в 1995 году их способность "работать" была на уровне 70%. Храпчинский подчеркнул:

"Представьте, что произошло с 1995 года до сих пор с теми ракетами. Вспомните испытания того же "Сармата", который недавно взорвался в шахте россиян".

Он добавил, что во время последнего ракетного обстрела россияне применили ракеты Х-101 со старыми советскими двигателями из ракет Х-55. Ракеты "Кинжал" и "Циркон" не соответствуют своим техническим характеристикам.

Относительно вероятности применения россиянами ракет с ядерными боеголовками Храпчинский отметил, что в случае использования "хоть какого-то элемента ядерного оружия" от России отвернутся Индия и Китай.

"А это основные партнеры, которые помогают России получать кучу западных элементов, которое они ставят на свое вооружение", - подчеркнул эксперт.

Удар ракетой "Орешник" - последние новости

Как сообщал УНИАН, после удара России по Днепру 21 ноября новым экспериментальным типом ракеты, Украина подняла вопрос относительно получением американской системы THAAD или модернизации Patriot, информировали СМИ.

В Главном управлении разведки Министерства обороны сказали, что была применена межконтинентальная баллистическая ракета, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр". На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая - оснащена шестью суббоеприпасами.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный говорит, что союзники Украины пока не смогут предоставить Украине средства для перехвата и сбивания новой российской баллистической ракеты "Кедр"/"Орешник". По его словам, соответствующий тип ракет можно сбить только наиболее современными системами, наиболее современными средствами и это или THAAD, или модернизированный Patriot с наиболее современными ракетами.

Как отмечает военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, пока Украина не имеет соответствующих установок для сбития ракет типа "Кедр", нам необходимо действовать на упреждение и заранее уничтожать российские ракетные способности. То есть не ждать, когда Россия будет наносить такой системой удары.

Полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что пуски Россией межконтинентальных баллистических ракет (МБР) вряд ли будут носить массовый характер.

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