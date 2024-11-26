С помощью космических, радиотехнических средств разведки можно выявлять места пусков, утверждает Маломуж.

Удары экспериментальными гиперзвуковыми ракетами РФ "Орешник" и другого подобного вооружения можно предупредить превентивными атаками по местам, где находятся соответствующие пусковые установки. Такое мнение в интервью журналистам озвучил генерал армии Украины, глава службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

"Орешник" - это экспериментальная ракета, которых нет много - буквально пару штук, но и это опасно. Они как раз являются носителями базовых тактических зарядов. Шесть боеголовок, которые разделяются, соответственно летят по отдельной территории и фактически она накрывается ядерным взрывом", - сказал Маломуж.

В то же время, по его словам, сейчас Россия, декларируя ядерные угрозы, опасается переступить этот формат, потому что может разозлить некоторые страны, такие как Турция, Бразилия, Индия, Китай. По мнению эксперта, эти государства в случае применения ядерного заряда резко поднимутся против Москвы. Поэтому, как считает Маломуж, Кремль сейчас демонстрирует "безъядерный формат", однако это также опасно.

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Как отметил Маломуж, большую угрозу также несут, в частности, баллистические ракеты "Искандер-М", которые РФ имеет в большом количестве - примерно 800 штук. Это означает, что агрессор может наносить массированные баллистические удары, запуская одновременно десятки таких единиц. При этом не все регионы Украины обеспечены такой защитой как зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP/T, которые способны перехватывать баллистику.

По мнению Маломужа, сегодня есть возможности с помощью космических, радиотехнических средств разведки выявлять места пусков. Например, это Капустин Яр в Астраханской области РФ, где расположены соответствующие вражеские установки на базах шахтного типа. Эксперт подчеркнул:

"Но они (россияне - УНИАН) должны поднимать системы наведения, и туда надо ударить дронами на упреждение, вообще не позволить поднять те же экспериментальные "Кедры" или, как они назвали, "Орешники".

По его словам, по пусковым установкам врага надо наносить постоянные удары БПЛА и (или) ракетами. Он признал, что это сложно, но вполне возможно, в частности, при эффективном сотрудничестве с партнерами.

"Самый эффективный способ - бить по пусковым установкам "Орешника" и тому подобное там, где они осуществляют подготовку пусков. И тогда никаких пусков не будет", - подчеркнул Маломуж.

Удар ракетой "Орешник" по Днепру - детали

Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что ракета "Орешник", которой Россия ударила по Днепру 21 ноября, является абсолютно новой разработкой, а не модернизацией чего-то старого. Он уверяет, что "Орешник" - результат работы специалистов из "новой России", и достигнутые результаты и скорость разработки вызывают у него гордость и восхищение.

При этом Путин утверждает, что "Орешник" - это высокоточное оружие, а потому якобы не является стратегическим оружием или средством массового поражения, но "при массированном применении по объектам противника оно будет сопоставимо с оружием стратегического назначения". По его словам, еще несколько систем, подобных "Орешнику", сейчас проходят испытания, но принято решение начать серийное производство.

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