Применение северокорейских ракет армией России свидетельствует о том, что в РФ определенный дефицит производства баллистического ракетного вооружения, отметил аналитик.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, какие есть особенности северокорейской баллистической ракеты KN-23, которую россияне использовали против Украины, и что она похожа на российскую баллистику 9М723 для оперативно-тактического комплекса "Искандер".

"Отличия абсолютно небольшие, но по ним удалось установить, что ракета была именно северокорейская. В первую очередь, это - газодинамические рули... Северная Корея технически и технологически - отсталая. Поэтому, чтобы даже выводить в нулевой цикл производство, они используют определенные свои возможности. И их возможности ограничены точностью инструментов, станков и так далее", - поделился эксперт в эфире "FreeДом".

Он уточнил, что в силу особенностей производства динамические рули северокорейских ракет более грубые - прямоугольной формы со срезанными углами. В то время как у российских ракет 9М723 рули круглой формы. По мнению Коваленко, могут быть и внутренние отличия, но про них пока неизвестно.

"Сейчас по газодинамическим рулям ее (ракету, УНИАН) и распознали. В остальном она идентична 9М723. Я неоднократно встречал информацию о том, что она якобы имеет характеристики лучше, чем у российской баллистики. Мол, у нее дальность поражения 690 км, боевая часть сохранена - 500 кг, но при этом уменьшена масса…", - отмечает эксперт.

В этом контексте, он акцентирует: упомянутые характеристики были распространены непосредственно источниками КНДР, и верить им не стоит. В частности, из-за того, что ранее Северная Корея уже распространяла о себе неправдивую информацию чуть ли не о "высадке миссии на Солнце", абсолютном мировом лидерстве своих футбольных команд и т.д.

"Верить Северной Кореи - себя не уважать. По существу - я испытываю серьезные сомнения в том, что КНДР скопировала российскую ракету, сделала ее более дальнобойной, легкой… Презентовала ее в 2019 году и с тех пор Россия, которая фактически передала все технологии Северной Корее, не запросило у Пхеньяна проект на эту ракету, чтобы улучшить характеристики своей. Это - нонсенс", - акцентирует эксперт.

Он добавил, что в августе 2023 года главе КНДР Ким Чен Ыну демонстрировали баллистических ракеты, среди которых была KN-23. Как отмечает Коваленко, тогда была возможность объективно оценить ее дальность поражения, и в тот день KN-23 преодолела 430 км - на 70 км меньше, чем у 9М723. Обозреватель предполагает, что именно 430 км - предельная возможность KN-23.

Он также считает, что применение северокорейских ракет армией России свидетельствует, что в РФ есть определенный дефицит производства баллистических ракет, в частности, модификаций 9М723, 9М728 для ОТРК "Искандер". По данным Коваленко, в РФ эти проблемы начались в 2022 году, и частично Кремль пытался их решить переходом на комплекс противовоздушной обороны С-300.

"Но, если его перенастроить по поверхности, то С-300 приобретает свойство баллистического типа. Однако без подсветки эти ракеты обладают крайне низкой точностью и достаточно ограниченной дальностью поражения. Поэтому их преимущественно применяли для террористических актов против гражданского населения в прифронтовой зоне. То есть, в пределах 50-70 км, до 100 км от линии боевого столкновения", - рассказал Коваленко.

Он добавил, что баллистические ракеты применяются российскими оккупационными войсками, как правило, по целям, которые они называют "приоритетными", например, по какой-либо гостинице. При этом, захватчики утверждают, что атаковали такой объект, поскольку получили о нем "ценную" информацию.

"Они рапортуют, что там базируются военнослужащие Сил обороны Украины или добровольцы стран НАТО, или проводится совещание всех генералов Североатлантического Альянса вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным... Как, например, было буквально на днях в Харькове, когда был уничтожен пансионат "Солнечный" и все российские пропагандисты наперебой докладывали о совещании там генералов НАТО", - добавил Коваленко.

Он подчеркнул, что это заявление пропагандистов выглядит очень глупо хотя бы потому, что пансионат размещен всего в 20 км от границы с Россией. Скорее всего, оно стало оправданием очередного террористического акта, совершенного Кремлем. Эксперт не исключает, что противник мог получить искаженную, непроверенную информацию. В частности, от агентов российской разведки из числа местного населения, которое "работает" на врага за деньги.

Коваленко сказал, что из-за россиян Харьков "страдает катастрофически". "И неудивительно, что именно по Харькову 2 января, согласно предварительной информации, была применена северокорейская ракета KN-23", - добавил обозреватель.

Ракеты КНДР Россия использовала против Украины - что сегодня стоит знать

Как сообщал УНИАН, Украина получила первые доказательства того, что РФ использовала во время атаки ракеты, изготовленные в Северной Корее. В частности, речь о ракете, запущенной оккупантами 2 января по центральной части Харькова.

12 января военная разведка Украины сообщила, что недавно произведенные "высокоточные" ракеты Россия сразу использует для ударов по нашей территории, а довоенные запасы этого вооружения государство агрессор восстановить не может.

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