Проводится комплексная комиссионная экспертиза.

Украина имеет первые доказательства того, что Российская Федерация действительно использовала во время атаки ракеты, изготовленные в Северной Корее. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире Общественного.

"Что касается Северной Кореи, то на днях мы получили первые доказательства использования армией РФ ракет, изготовленных в этой стране. Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, которая разработана Северной Кореей", - сказал он.

К аналогичным выводам пришли и военные эксперты из межведомственной рабочей группы при офисе генпрокурора, которые осматривали место обстрела и проводили предварительный анализ частей ракеты. Проводится комплексная комиссионная экспертиза, также работают с фрагментами боеприпасов, которые обнаружили на местах недавних атак в Харьковской и Одесской областях.

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Россия била по Украине ракетами от КНДР:

Напомним, в начале января в Соединенных Штатах Америки заявили, что россияне уже дважды ударили по Украине новыми баллистическими ракетами из Северной Кореи - 30 декабря и 2 января.

По данным американской разведки, речь может идти о получении Москвой пусковых установок и нескольких десятков баллистических ракет.

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