Он отметил, что россияне сейчас проводят испытания этой системы и полигоном служит территория Украины.

Аналитики ISW сообщили, что Россия может в ближайшие дни нанести удар ракетой "Орешник" ("Кедр"), которой она ранее атаковала Днепр. Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV оценил вероятность такого удара и объяснил, в чем его опасность.

Так, он отметил, что по сообщениям росСМИ, закрывается с 06:00 до 22:00 воздушное пространство РФ в связи с возможностью новых испытаний на полигоне Капустин Яр, откуда эта ракета была запущена по Днепру.

"Стоит ли это расценивать, как угрозу удара по территорию Украины? Да, стоит. Может быть нанесен еще один удар по территории Украины, поскольку мы слышали о том, что этих "Кедров", экспериментальных образцов, у россиян по крайней мере два или более двух. Они сейчас проводят испытания этой системы и полигоном для испытания служит территория Украины", - отметил эксперт.

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При этом он добавил, что этот запуск не обязательно состоится, и россияне могут запустить ракету где-то по целям на своей территории.

В то же время он отметил, что возможности украинской ПВО сбивать этот тип баллистики "очень-очень ограничены", даже ЗРК Patriot может это делать только в теории. Тем более, что нельзя предсказать, куда именно полетит ракета, если пуск произойдет по территории Украины, подытожил эксперт.

Ракета Орешник - что известно

21 ноября РФ запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Кроме того, город атаковали еще восемь ракет другого типа. Россия запустила эту МБР с полигона Капустин Яр Астраханской области.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, ракету запустили с мобильного ракетного комплекса "Кедр".

Кроме того, заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий предупредил, что у России, вероятно, есть до 10 ракет "Орешник" и что Россия, вероятно, проведет испытательные пуски всех этих ракет в будущем.

При этом, как отмечал редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков, ракетные комплексы Patriot для сбивания таких ракет не предназначены, однако Украина все равно может попытаться это сделать.

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