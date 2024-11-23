Он назвал лучшую систему для сбивания этой ракеты.

Россия 21 ноября запустила по Украине экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник". При этом, как отмечает в интервью OBOZ.UA главный редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков, ракетные комплексы Patriot для сбивания таких ракет не предназначены, однако Украина может попробовать это сделать.

"Для зенитного ракетного комплекса Patriot в версии PAC-3 в спецификациях возможности перехвата ракет средней и межконтинентальной дальности не указано. В то же время Patriot уже перехватывал ракеты, которые в теории не должен был бы. Например, "Кинжал" на маршевом участке и действительно гиперзвуковой "Циркон", - отмечает эксперт.

Эксперт отметил, что ракеты средней дальности могут запускаться на расстояние от 1000 до 5500 километров. Однако дальность не столь важна, подчеркивает он.

Видео дня

"Нам не столь важна дальность. Все, что имеет дальность более 700 километров, объективно полностью простреливает Украину с территории Российской Федерации и оккупированных территорий. Но дело в том, что использованное Россией в Днепре вооружение было предназначено для нанесения ядерного удара. Потому что ракета была оснащена раздельной головной частью с блоками индивидуального наведения", - отметил он.

Какая система наиболее эффективно сбивает такие ракеты

По его словам, перехватом ракет средней дальности занимаются системы THAAD, ракетные эсминцы Arleigh Burke и сухопутные стационарные Aegis Ashore, с ракетами SM-6 и SM-3.

Причем наиболее эффективной будет система SM-3, поскольку перехватывает такую ракету еще в космосе желательно до того, как произошло разделение боевых блоков.

В то же время THAAD - это система, которая действует уже на границе атмосферы и экзоатмосферы, когда боевые блоки уже разведены, и надо перехватывать не одну цель, а уже множество целей, отмечает эксперт.

"Если мы посмотрим на видео того, что прилетело по Днепру, можно увидеть шесть таких "пучков". Есть две теории относительно того, что это могло быть. Каждый такой "пучок" - это или боевая часть, и тогда их 36, или это шесть боевых частей и еще пять ложных целей. Чтобы перехватить такую ракету после того, как произошло разведение боевых частей, надо запустить или 36 THAAD, а в реальности вдвое больше, потому что должна быть соответствующая вероятность - это нереалистичный сценарий, - или попробовать SM-3 и перехватить ракету еще до того, как произошло ее разделение", - объясняет он.

Ракета "Орешник" - последние новости

Напомним, 21 ноября Россия ударила по Днепру межконтитентальной баллистической ракетой. Оккупанты заявляют, что задействовали ракету средней дальности "Орешник".

Заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий предупредил, что у России, вероятно, есть до 10 ракет "Орешник" и что Россия, вероятно, проведет испытательные пуски всех этих ракет в будущем.

Ранее аналитики ISW прогнозировали, что Россия, возможно, повторит ее запуск в ближайшие дни.

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