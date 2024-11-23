Украинская сторона активно работает над созданием ракет, которыми можно бить по глубоким тылам захватчиков, отметили журналисты.

Украина сейчас разрабатывает несколько отечественных баллистических ракет.

Такой информацией поделилась заместитель министра стратегических отраслей промышленности страны Анна Гвоздяр с газетой The Wall Street Journal. Журналисты отметили, что большинство подробностей насчет ракетной программы Украины власти держат в секрете.

Глава Минобороны Рустем Умеров говорил, что к концу 2024 года или в 2025-м появится информация о "масштабной ракетной программе". Издание, ссылаясь на сведения источников, сообщило, что Киев активно работает над созданием ракет, которыми можно наносить удары по глубоким тылам врага.

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По словам собеседников WSJ, ракетной программе Украины не хватает финансирования и мощностей, из-за чего ее эффективность будет ограничена:

"Киев, вероятно, останется зависимым от Запада в отношении некоторых видов оружия на долгие годы вперед".

Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин сказал, что одним из препятствий для реализации ракетной программы является недостаточное количество средств.

Эксперт по военной авиации Дуглас Барри рассказал, что производить баллистические ракеты особенно дорого, поскольку они изготовляются из материалов, которые должны выдерживать очень высокие температуры.

В начале ноября директор госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров заявил, что украинская сторона работает над созданием баллистических и крылатых ракет, и новые разработки Вооруженные силы могут получить уже в 2025 году.

Ракетная программа Украины в центре внимания - новости, которые уже известны

Президент Владимир Зеленский 9 ноября рассказывал, что в 2024 году в нашей стране пересекли отметку производства первых 100 единиц ракетного вооружения. Глава государства добавил, что над производством оружия для наших воинов уже работают более 800 компаний.

В Defense Express сообщали, что большинство из сотни ракет в Украине могли выпустить в текущем году, а это позволяет предположить, что темпы производства могли составлять от 10 единиц в месяц.

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