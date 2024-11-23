По данным BILD, Германия передала Украине лишь 26 единиц MRAP из 400.

Германия задерживает поставки бронеавтомобилей MRAP в Украину – на сегодняшний день передано всего 6% от обещанного количества.

Как пишет BILD, Германия обещала до конца года передать Украине до 400 тяжёлых колёсных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой, но сроки постоянно переносили. Машины производит немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) на финансирование из бюджета ФРГ общей суммой 315 млн евро.

"На сегодняшний день, по данным BILD, Германия передала Украине лишь 26 единиц MRAP или 6,5% от всего заказа. Сейчас Минобороны ФРГ исходит из того, что остальные машины поставят в 2025 году", - пишет издание.

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При этом на запрос BILD немецкие военные указали, что причиной задержки поставок является "несвоевременное разрешение США на экспорт автомобильных комплектующих" и "исключительная ответственность FFG".

Поставки бронемашин для Украины

Ранее в апреле BILD уже сообщал, что Германия срывает поставки бронемашин Украине. Тогда отмечалось, что компания-производитель FFG получает запчасти для MRAP из США и лишь собирает их в ФРГ. У компании возникли "ограничения лицензии на экспорт из США в Германию", а также проблемы с сертификацией противоминной защиты.

20 ноября Германия объявила о новом пакете помощи для Украины, в который войдут, в частности, 47 бронемашин с защитой от мин (MRAP).

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