По словам эксперта, на сегодня массового производства ракет "Кинжал" нет, как и массовой переделки МиГ под эту ракету.

Ракета Х-47М2 "Кинжал", которая была выпущена по Винницкой области, разрабатывалась для того, чтобы преодолевать системы ПВО.

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, звуковая ракета имеет воздушное базирование. Фактически это баллистическая ракета, которую поставили на самолет, и первой разгонной ступенью этой ракеты является самолет.

"Самолет разгоняется до сверхзвуковой скорости, потом сбрасывает, и ракета, включая маршевый двигатель, якобы должна достигнуть гиперзвуковой скорости, подняться на определенную высоту, разогнаться до гиперзвуковой скорости и опуститься на цель. И вот в этом случае дальность пуска это ракеты может составлять 2-3 тысячи километров без учета дальности полета самолета-носителя", - объяснил военный эксперт.

Жданов напомнил, что Россия уже третий раз применяет эту ракету - в Ивано-Франковской области, при обстреле "Ретровиля" в Киеве и 7-го числа при атаке на Винницу.

Как говорят специалисты, она достигает гиперзвуковой скорости только на отдельном участке траектории, то есть фактически на финальном участке траектории. По идее и там должна ее окутать плазма, то есть вот такое сплошное горение, что и делает ее незаметной для систем ПВО, потому как плазма не пропускает электромагнитное излучение, не пропускает волны радиолокационных станций.

По словам эксперта, на сегодня массового производства ракет "Кинжал" нет, как и массовой переделки МиГ под эту ракету.

"Нужно сбивать носитель или, если удается, засекать ракету на начальном участке траектории, когда ее сбрасывают с самолета. Тогда она еще не поднялась, не успела набрать довольно большую высоту - 30-40 километров", - подытожил Олег Жданов.

По данным российских СМИ, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика Миг-31 – Миг-31К.

По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности свыше 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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