Введение системы Единого реестра оружия позволит осуществлять контроль за оборотом оружия.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко рассказал над какими задачами работают в ведомстве для легализации оружия в Украине.

Об этом Бондаренко сообщил в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос, какие изменения готовятся ко второму чтению законопроекта о праве на гражданское огнестрельное оружие.

По его словам, главный вопрос - это осуществление контроля за оборотом оружия.

"Введение такой системы, как Единый реестр оружия, позволит создать дополнительные сервисы для граждан, которые уже являются владельцами оружия или желающие ими стать. Также для субъектов хозяйствования, осуществляющих хозяйственную деятельность в направлении реализации или ремонта или изготовления оружия. Они также смогут быть пользователями и субъектами этого реестра", - пояснил Бондаренко.

Он подчеркнул, что основной задачей введения Единого реестра оружия является создание максимально автоматизированного жизненного цикла оружия, чтобы было понятно, где находится оружие и что с ним происходит.

"Чтобы все события, связанные с любой единицей оружия были четко зафиксированы на любом этапе. Это - изготовление, реализация, владение, уничтожение, вывоз из страны", - сказал Бондаренко.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел отметил, что главная задача, которая сейчас требует решения в системе контроля за оборотом оружия – это исключить любые злоупотребления, а в случае совершения противоправных действий мгновенно привлечь к ответственности.

"Вопрос разрешенных категорий, формата этого разрешения или это только ношение или только владение - это уже вторичный вопрос. Оно будет корректироваться в дальнейшем, в зависимости от ситуации и статистических данных, которые будут получены в течение определенного периода", - рассказал Бондаренко.

Что касается справок, которые должны предоставляться со стороны медицинских учреждений при оформлении разрешения, то по словам чиновника, в основе – это перечень схожий со справками для получения водительского удостоверения.

"Мы сейчас ведем с Министерством здравоохранения совместно с Минцифрой разговоры в практическом направлении деятельности для того, чтобы автоматизировать процесс и чтобы не было бумажных носителей", - пояснил Бондаренко.

Он отметил отдельный вопрос - относительно справки о психическом состоянии для владения оружием. Поскольку этот документ относится к сфере контроля, были проведены консультации со специалистами разрешительной системы Национальной полиции относительно механизмов, которые нужно будет дополнительно реализовывать.

"Мы предполагаем, что для определенных категорий оружия условия владения и приобретения будут несколько более детализированными и жестче. Человек, который уже имеет определенные признаки того, что с ним не все хорошо, вряд ли получит эти документы", - подчеркнул замминистра.

Он добавил, что, как дополнительный предохранитель контроля рассматривается вариант, чтобы перед тем, как стать владельцем оружия, все лица сдавали зачеты по определенному перечню вопросов правил обращения с оружием, пользования и хранения.

"Мы нормативно все пропишем, и это не будут формальные зачеты. В том числе будут задействованы камеры, которые будут фиксировать процесс сдачи зачета. Кроме того, это нужно для того, чтобы разрешительная система убедилась, что зачет пришел сдавать именно то лицо, которое претендует на владение оружием", - уточнил Бондаренко.

Он добавил, что сейчас идет тесное сотрудничество с профильным комитетом Верховной Рады и депутатам предоставляется соответствующая информация для подготовки законопроекта ко второму чтению.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о праве на гражданское огнестрельное оружие (№5708).

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