По словам Резникова, несмотря на войну этот вопрос достаточно актуален.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украине нужно легализовать оборот оружия.

Об этом он написал у себя в Facebook.

Глава оборонного ведомства отметил, что решение актуально и является назревшим.

"Когда в Украину вторглись российские оккупанты, десятки тысяч наших граждан, подчеркиваю - десятки тысяч - получили автоматическое оружие для защиты своих домов в максимально "либеральном" стиле. Потому что другого способа не было. Во многих ситуациях это стало решающим фактором. Но так же возникли и проблемы, ведь желание владеть оружием и умение обращаться с ним безопасно, уважать оружие - это вещи, которые не всегда ходят вместе. В стране и до этого в обращении находились миллионы единиц оружия. В том числе - незадекларированного", - написал министр.

По словам Резникова, в Украине следует сформировать культуру безопасного и ответственного отношения к оружию. Он напомнил, что закон разрешает гражданам использование против врага любого оружия. Поэтому логичным, по его мнению, является не запрет, а регулирование использования оружия через формирование стрелковой культуры.

"Эффективное использование оружия - это не только личные навыки, это также определенное состояние сознания и наличие соответствующей инфраструктуры. Убежден, что в Украине нужно развивать сеть тиров, стрелковых клубов, соответствующих соревнований. Чтобы каждый гражданин, который соответствует разумным требованиям, имел возможность научиться пользоваться оружием, поддерживать навыки и - главное - воспринять определенную культуру", - считает глава Минобороны.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2022 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о праве на гражданское огнестрельное оружие (№5708). Законопроектом предусматривается внедрение удостоверения владельца оружия и ведение Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия.

По данным социологов, в условиях войны более чем вдвое выросло количество тех, кто поддерживает предоставление гражданам Украины права на владение огнестрельным оружием и боеприпасами к нему.