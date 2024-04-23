США могут выиграть войну с Китаем сегодня, но понесут большие потери.

Самолет, созданный Китаем, чтобы конкурировать со стелс-бомбардировщиком Соединенных Штатов B-21, даже не приближается к возможностям США. Об этом заявил представитель разведывательного управления Министерства обороны США, сообщает Defense One.

Отмечается, что после того, как в 2016 году Китай объявил о разработке дальнего бомбардировщика, стелс-бомбардировщик Xi'an H-20 был покрыт завесой тайны. Китайский военный чиновник заявил в марте, что бомбардировщик будет представлен "вскоре", отметив, что в его разработке не осталось серьезных проблем, но в США этим не обеспокоены.

"Дело с H-20 заключается в том, что когда вы на самом деле смотрите на дизайн системы, она, вероятно, далеко не так хороша, как американские платформы, особенно более продвинутые, которые мы выпускаем. Они столкнулись со многими проблемами инженерного проектирования с точки зрения того, как вы на самом деле заставите эту систему функционировать так же, как B-2 или B-21", - сказал чиновник.

Он также отметил, что Китай годами заявлял, что этот бомбардировщик представят "вскоре". Впрочем, даже если Китай публично представит бомбардировщик, чтобы продемонстрировать свое военное мастерство, это "не обязательно означает, что он на самом деле предоставит им те возможности, которые им понадобятся, или в том количестве, которое им нужно".

"Самая большая... проблема для китайской стороны заключается не столько в возможностях реальных систем, сколько в способности персонала эффективно использовать эти системы на скорости и в масштабе. Мы, как военные США, имеем большой опыт ведения войн. И да, вы поговорите с любым оператором, и он расскажет вам обо всех наших проблемах, но, откровенно говоря, мы можем понять, как выполнять цепочки уничтожения", - сказал разведчик.

Противостояние США и Китая - последние новости

Недавно Китай ввел санкции против американских оборонных гигантов. Речь идет о корпорациях-производителях вооружений - General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems.

Пекин считает, что продажа оружия Тайваню является серьезным вмешательством во внутренние дела КНР.

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