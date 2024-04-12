Пекин считает, что продажа оружия Тайваню является серьезным вмешательством во внутренние дела КНР.

Китай, который столкнулся с сокращением экспорта, ввел санкции против двух американских корпораций-производителей вооружений – General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

"Продолжение продажи оружия США китайскому региону Тайвань является серьезным нарушением принципа одного Китая и положений трех совместных китайско-американских коммюнике", – говорится в заявлении.

Согласно новому решению, все движимое и недвижимое имущество этих компаний, а также другие виды активов на территории Китая должны быть заморожены. Кроме этого, их высшему руководству будет отказано в визах или въезде в КНР. Решение вступило в силу с 11 апреля 2024 года.

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Санкционная война между США и Китаем

Напомним, в январе Китай ввел ограничения против ряда оборонных компаний Соединенных Штатов. Как сообщалось в Министерстве иностранных дел КНР, они стали ответом на поставки американского оружия в Тайвань. Под санкции тогда попали пять компаний из США. Ограничения предусматривают заморозку имущества компаний, которое находится на территории КНР, включая движимое и недвижимое имущество.

В свою очередь, в марте США ввели ограничения по экспорту в Китай чипов искусственного интеллекта и инструментов для производства микросхем. Санкции также касаются ноутбуков, которые содержат эти микросхемы.

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