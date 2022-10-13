Есть информация, что для "Томагавка" есть термоядерная боеголовка. Она может пробить до 60 м бетона или твердых пород.

У США есть специальное вооружение, которая эффективно против бункеров. Что такое противобункерная ракета и бомба, объяснил военный эксперт Олег Жданов.

На своем YouTube-канале он объяснил, что за счет сверхскорости полета и за счет кинетической энергии она врезается в бетон.

"По некоторым оценкам, "Томагавк" может пробивать до 6 м бетона. А потом, за счет того, что корпус прочный, он какое-то время не разрушается. И когда эта ракета пробивает этот бетон, тогда происходит детонация самого заряда. За счет этого происходит внутренний взрыв в закрытом пространстве, и выжить там нереально", - отметил эксперт.

Что касается артиллерийского снаряда, продолжил Жданов, то он может либо со стальным сердечником быть, и он разбивает поверхностную часть бетона, углубляется, и тогда такого взрыва внутри не происходит, основным поражающим фактором будут осколки самого бетона и стального сердечника. У снаряда пробивающие возможности бетона - до 1,5 м. У бомбы - до 6-8 м.

"Вот это называется противобункерные ракеты", - отметил военный эксперт.

Есть информация, что для "Томагавка" есть термоядерная боеголовка. Вот она может пробить до 60 м бетона или твердых пород.

"Наверное, поэтому американцы так уверенно говорят Путину, что у них есть средства вывернуть любой бункер", - заявил Жданов.

Этот заряд термоядерный взрыв, но степень загрязнения после него будет небольшая, добавил эксперт.

Бункер Путина: где он находится

Ранее директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский со ссылкой на источники сообщал, что Путин боится физической ликвидации, из-за чего давно не являлся в Кремле. После начала войны в Украине он перебрался в специальный защищенный бункер.

В свою очередь, экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что западные спецслужбы знают, где находится бункер, в котором сидит президент РФ Владимир Путин.

По его словам, одной из причин, почему Путин не решится на ядерный удар является то, что после этого будет нанесён ответный удар по тому месту, где он прячется.

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