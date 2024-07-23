Коваленко отметил, что с нуля производить танки РФ может только на одном предприятии.

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил, что РФ ежегодно производит от 1000 до 1500 дополнительных танков. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, действительно ли это так.

"На России 1,5 тысячи танков не производят в год. Они их восстанавливают, и это существенная разница. Что такое производство с нуля, когда работает линия производства, и что такое восстановление, когда танк снимают с хранения, ремонтируют, иногда модернизируют и отправляют в зону боевых действий! Это большая разница", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

Коваленко отметил, что россияне также достали для модернизации, ремонта и отправки в зону боевых действий танки Т-90 90-х годов.

"Но это лучший случай. Потому что есть Т-54, Т-55, есть Т-62. Фактически танки, которые производились первые 10 лет после Второй мировой войны. В целом по производству танков – я сейчас, пожалуй, многих удивлю, хотя эту информацию я никогда не скрывал и постоянно о ней говорил. На России существует производство танков с нуля только на одном предприятии. Это "Уралвагонзавод". И это производство – это танки Т-90. Самое интересное – количество: они имеют мощности производить в месяц меньше одного комплекта. Это примерно 5-6 танков в месяц", – резюмировал эксперт.

Производство оружия в РФ

По оценке Александра Коваленко, россияне способны производить до 30 боевых самолетов в год. В это количество входят, в частности, Су-57, которые в РФ называют истребителями пятого поколения.

Эксперт рассказал, что Су-34 и Су-35 россияне производят около 8-10 единиц в год. Кроме того, до сих пор изготавливаются учебно-боевые Як-130 – до 4-6 единиц в год.

Что касается самолетов Су-57, то речь идет о небольшом количестве. РФ производит примерно 2-4 таких истребителя в год.

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