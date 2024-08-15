Услуга для украинских производителей вооружения и военной техники будет бесплатной.

Для производителей вооружения запустили бесплатную услугу по тестированию на ранних этапах проектирования вооружения и военной техники.

Об этом сообщает Министерство обороны. Отмечается, что Минобороны в сотрудничестве с Министерством стратегических отраслей промышленности и Генштабом ВСУ запустили проект "Железный полигон". "Это бесплатная услуга, которая предоставляет украинским производителям вооружения и военной техники возможность бесплатно проводить тестирование своих изделий еще на этапе проектирования", - сказано в сообщении.

В Минобороны отмечают, что производители смогут получать оперативную обратную связь, оптимизировать разработку и ускорить поставки вооружения и техники на фронт. При этом отмечают, что основной целью "Железного полигона" является обеспечение производителей возможностью протестировать свои изделия в реальных условиях и оценить их эффективность с помощью военных научно-исследовательских институтов.

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"Это позволит сосредоточиться на создании того, что действительно нужно ВСУ для достижения эффективности в боевых условиях", - отметил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк. При этом он добавил, что это будет способствовать развитию украинского ВПК, поскольку позволяет производителям оружия и техники сократить время на тестирование и доведение своих изделий до стандартов, необходимых для реальных боевых действий.

В рамках проекта производителям вооружения предоставят профессиональную экспертизу, поддержку во время тестирования, консультации военных экспертов и помогут наработать методологию испытаний.

"Мы обеспечиваем полигон, открытый для производителей, чтобы они работали не над тем, что может быть полезным только потенциально, а над тем, что действительно нужно войску, и получали обратную связь еще на этапе проектирования", - прокомментировала заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

Проект предлагает доступ к полигонам, оборудованным всем необходимым для испытаний различных типов военных изделий. По результатам тестирований участники получат официальный протокол и выводы от Центрального военно-научного управления Генштаба ВСУ и/или Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации ВВТ.

Производство оружия в Украине

Министр стратегической промышленности Александр Камышин отмечал, что до 2022 года Украина почти не производила вооружения для ВСУ и в значительной степени полагалась на запасы оружия советских времен. Но сейчас Украина бешеными темпами создает собственные беспилотники, артиллерию и ракеты, чтобы дополнить поставки западного оружия.

Камышин сказал, что для производства оружия Украина нуждается в большем количестве некоторых ключевых ингредиентов, в частности взрывчатки и ракетного топлива.

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