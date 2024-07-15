До 2022 года Украина почти не производила собственного оружия, теперь это изменилось.

Украина производит много собственного оружия, но нуждается в большем количестве некоторых ключевых ингредиентов, в частности взрывчатки и ракетного топлива. Об этом в интервью Business Insider рассказал министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

До 2022 года Украина почти не производила вооружения для своих вооруженных сил и в значительной степени полагалась на уже существующие запасы оружия советских времен. Но сейчас страна бешеными темпами создает собственные беспилотники, артиллерию и ракеты, чтобы дополнить поставки западного оружия.

"Я не зацикливаюсь на том, как мы это сделали, но мы это сделали. У нас несколько вызовов, немного. Одним из них является энергетика - взрывчатка и топливо - и, пожалуй, на этом все. Никто не производит достаточно [взрывчатки]. Поэтому чем больше вы получите, тем больше боеприпасов вы произведете", - сказал Камышин.

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Как отмечает Business Insider, эти внутренние усилия Украины дополняют предоставление иностранного оружия. Однако сам Камышин признает, что Украина всегда будет полагаться на поддержку Запада, потому что уступает России по объемам финансовых и человеческих ресурсов.

"Мы вкладываем в войну все, что у нас есть. Поэтому мы должны опережать по качеству оружия, по качеству людей, и только так мы можем выстоять", - сказал он.

Одним из заметных успехов в этой войне стала украинская программа разработки собственных беспилотников. Украинцы используют ударные беспилотники большой дальности для нацеливания на военные и энергетические объекты в глубине территории России и полагался на морские беспилотные аппараты, начиненные взрывчаткой, чтобы наносить удары по военным кораблям россиян в Черном море.

Украина также производит много дронов с обзором от первого лица (FPV), которые были постоянной силой на поле боя, функционируя как дешевый способ нанесения точных ударов по бронетехнике и личному составу противника.

И беспилотники - не единственное его новшество. Украина также разработала собственную противокорабельную ракету "Нептун" и использовала ее для потопления российского крейсера "Москва", флагмана российского Черноморского флота, в начале войны. Позже Киев модифицировал ракету для наземного удара.

"Они называли нас "житницей" Советского Союза. Потом они называли нас "житницей" Европы. Мы всегда были хорошей, мирной, хорошей сельскохозяйственной страной. Я сам занимался земледелием. В какой-то момент они пришли и начали убивать нас. Нам снова пришлось учиться воевать. Это было не наше решение сменить роль житницы на арсенал", - сказал Камышин.

Оборонная промышленность Украины в условиях войны

Как писал УНИАН, в течение прошлого года министерство стратегической промышленности строило в Украине сеть секретных военных заводов, часть из которых находится под землей для защиты от российских обстрелов. Объемы производства оружия на этих предприятиях быстро растут.

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, 2024 год станет "годом наземных систем". Он спрогнозировал, что рост наземной робототехники будет происходить за счет украинских производителей, а также разветвленной сети волонтерских, коммерческих и поддерживаемых государством усилий. Кроме того, сюда входят и американские компании, которые сотрудничают с украинскими фирмами, чтобы помочь усовершенствовать свои собственные разработки.

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