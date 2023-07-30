Толчок этому дало решение Кабмина об упрощении процедуры для разработчиков и производителей вооружения.

Правительству Украины удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и техники. Это спровоцировало настоящий "бум производства дронов".

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на заседании Конгресса местных и региональных властей в воскресенье, 30 июля, передает Укринформ.

"В Украине настоящий бум производства дронов. Благодаря нашей политике Украина способна самостоятельно обеспечить себя бронежилетами, шлемами, формой, обувью и так далее", – заявил он.

Министр напомнил, что Кабмин еще в прошлом году поддержал инициативу по упрощению процедур для производителей военной техники. Согласно принятому решению, процедура ввода в эксплуатацию изделий достигает считанных недель вместе с заключением государственных контрактов. Раньше этот процесс могли затянуть на годы.

Производство дронов в Украине

Напомним, что в марте 2023 года Кабмин дал старт массовому производству украинских дронов. Украина планирует наладить промышленное производство дронов. Пока Кабмин налаживает документальные нюансы, на фронте уже испытывают один из отечественных дронов.

Речь идет о Пунишере или"Карателе". К началу широкомасштабного вторжения в 2022 году БПЛА совершил около 120 миссий. Это самый маленький и легкий ударный дрон, не имеющий аналогов в мире. Он способен наносить удары по защищенным объектам врага на глубине до 40 километров.

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