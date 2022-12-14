Максимальная дальность полета ракеты может быть увеличена до 500 километров, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, на что способен украинский береговой мобильный комплекс с противокорабельными крылатыми ракетами "Нептун".

По его словам, на данный момент максимальная дальность полета ракеты составляет 200 километров, но в перспективе ее якобы могут увеличить до 500 километров. "Это высокоточная крылатая ракета, идет по заранее определенному маршруту. высота полета над водой – от 3 до 10 метров. Ракета идет практически в мертвой зоне радара, сливаясь с поверхностью моря", – отметил эксперт.

При этом Жданов добавил, что комплекс можно применять и по наземным целям.

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Ракетный комплекс "Нептун": уникальная спецоперация уничтожения крейсера Москва

Военный эксперт напомнил, как в апреле 2022 года две ракеты "Нептун" потопили флагман Черноморского флота РФ – ракетный крейсер "Москва":

"Две ракеты "Нептун" всадили в левый борт крейсера Москва. Одна из ракет попала в боезапас крейсера, произошла внутренняя детонация боекомплекта. Это разрушило все, что ниже палубы. Был мощный взрыв. Вторая ракета вошла чуть ниже ватерлинии. Благодаря этому крейсер начал быстро набирать воду, лег на левый борт и затонул за 1 час 12 минут… Уникальная операция комплексом "Нептун" на дальности порядка 120 километров. ПВО крейсера отвлекли двумя "Байрактарами", и пока системы их отслеживали, две ракеты пришли со стороны левого борта".

Напомним, ранее стало известно, что комплекс "Нептун" свое "боевое крещение" прошел еще в первые дни широкомасштабного вторжения России, за месяц до потопления российского крейсера "Москва".