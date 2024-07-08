По словам Плетенчука, почти все суда Россия разграбила.

Россияне разграбили все украинские корабли, захваченные во время незаконной аннексии Крыма.

Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью Суспільне Крим. По его словам, периодически у россиян можно увидеть корабли похожих проектов.

"Они их разграбляли, насколько это было возможно, потому что у них периодически можно увидеть корабли похожих проектов. А даже если корабли не похожих проектов - во времена советчины там много было компонентов, которые были унитарными. Те же системы вооружения, их можно было переносить, и многое другое. В какой-то момент они банально грабили, потом некоторые из них решили использовать в качестве просто мишеней для проведения стрельб, некоторые порезали, а с некоторыми кораблями вообще происходят фантастические вещи", - отметил Плетенчук. Видео дня

Он вспомнил о большом десантном корабле "Константин Ольшанский". Россияне девять лет подряд выносили из него все, что могли, но потом поняли, что его восстановить будет легче, чем БДК "Минск" такого же проекта. Более того, россияне придумали его неформально переименовать - назвать "Ольшанский" "Минском" и "продать" это своей внутренней аудитории как восстановление БДК "Минск".

"Но не так случилось, как думалось - он был поврежден при попытке начать ходовые испытания после ремонта", - отметил Плетенчук.

Ситуация в море - как ВСУ вытеснили россиян

Как писал УНИАН, в феврале 2022 года россияне хотели провести морскую десантную операцию в Одессе, но эти планы сорвались. По словам командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, для высадки десанта нужны были в частности успехи российской армии на суше. Но их не было - захватить Николаев и подойти к Одессе по суше так и не удалось.

Также мы рассказывали, что в ночь на среду, 3 июля, порт Новороссийска (Краснодарский край) оказался под атакой морских дронов. Военный эксперт Александр Мусиенко считает это частью украинской стратегии на изоляцию Крыма.

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