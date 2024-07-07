Полуостров покинули большие боевые корабли, но меньшие еще остаются.

На текущий момент в оккупированном Крыму остаются лишь небольшие корабли захватчиков, которые им нужны для выполнения вспомогательных и патрульных задач. Весь боевой флот давно сбежал, утверждает в интервью Суспільному спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Начиная полномасштабное вторжение в Украину, россияне явно не рассчитывали, что по их объектам в Крыму будет прилетать ответ от ВСУ, убежден он.

"Они, видимо, просто просчитались банально и теперь, когда им периодически выносят военную инфраструктуру, уничтожают пункты хранения, склады, пункты базирования, корабли непосредственно, штабы, получается так, что у них выбора нет особого, они вынуждены покидать Крым и перебазироваться в Новороссийск, который на это не был рассчитан, которому банально не хватает причалов", - объясняет Плетенчук.

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По словам спикера, сейчас в Крыму базируются остатки флота - в основном суда обеспечения, необходимые для выполнения повседневных задач. В частности это могут быть военные буксиры и небольшие катера, предназначенные для противодиверсионной работы. Но даже их периодически находят и уничтожают украинские дроны.

"Главное то, что в Крыму нет ни одного ракетоносителя, их восемь всего в Черном море. Это три подводные лодки проекта "Варшавянка". Это три проекта "Буян-М" и два фрегата - "Макаров" и "Эссен" (...) С другой стороны, эффективность этого типа вооружения, крылатых ракет типа "Калибр", сейчас уже не то, что сведена на нет. Но если проанализировать последние атаки, то фактически 100% этих ракет уже сбиваются", - рассказывает Плетенчук.

Битва за Черное море: последние новости

Как писал УНИАН, в феврале 2022 года россияне хотели провести морскую десантную операцию в Одессе, но эти планы сорвались. По словам командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, для высадки десанта нужны были в частности успехи российской армии на суше. Но их не было - захватить Николаев и подойти к Одессе по суше так и не удалось.

Также мы рассказывали, что в ночь на среду, 3 июля, порт Новороссийска (Краснодарский край) оказался под атакой морских дронов. Военный эксперт Александр Мусиенко считает это частью украинской стратегии на изоляцию Крыма.

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