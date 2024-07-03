Александр Мусиенко отметил, что сейчас Силы обороны уже уничтожили 37% Черноморского флота России.

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона прокомментировал информацию об ударах морскими дронами по базе РФ в Новороссийске в ночь на 3 июля.

"Почему сейчас пошли атаки по Новороссийску? Потому что там сейчас находится значительная часть Черноморского флота РФ. Сейчас можно констатировать, что 37% ЧФ уже уничтожено, эта работа продолжается. Также, именно в Новороссийске сейчас находятся носители крылатых ракет "Калибр" и очень важно их там доставать. Кроме того, Новороссийск сейчас становится военной базой на замену Севастополю с точки зрения ремонтных возможностей и мощностей. Поскольку только там можно выполнять определенные ремонтные работы, которые они раньше выполняли в Севастополе. Ну и Новороссийск - это большая логистическая база, которая обеспечивает потребности оккупантов на полуострове", - рассказал Мусиенко.

Он также добавил, что сейчас Украина увеличивает количество ударов по югу России. В частности, он напомнил об уничтожении склада для хранения "Шахедов", НПЗ и базе, которая осуществляла перемещение и перевалку нефтепродуктов на экспорт. По мнению эксперта, это все свидетельствует о комплексной стратегии Украины по полной изоляции Крымского полуострова.

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"Очень важный момент, который свидетельствует о комплексности операции - поскольку Украина наносит удары и по Крыму, выводит из строя радары там, были удары уже по паромной переправе. И я допускаю, что мы увидим сейчас следующие этапы реализации нашей наступательной операции с воздуха и моря по Крыму. Уже определенные признаки этого есть, поскольку удары по логистике есть и будут расти. И то, что продемонстрировал недавно командующий Воздушных сил Украины - как отработали в Крыму по складу с боеприпасами, это значит, что под ударами Крыма будут не только радары или космические станции, но и следующий этап - это военная инфраструктура, такая как склады, военные городки и логистика", - добавил Мусиенко.

Российско-украинская война: важные новости

В ночь на 3 июля глава Новороссийска написал в своем Telegram-канале, что российские военные отражают атаку безэкипажных катеров. Местные жители сообщили о громких взрывах в городе, а Telegram-каналы - о пожаре в горах над городом.

Тем временем в Госдепе рассказали, при каких условиях США расширит свое разрешение на использование дальнобойного оружия на территории РФ. В частности, отмечается, что это станет возможно, если оккупационная армия попытается расширить фронт.

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