По его словам, в начале полномасштабной агрессии противник осуществлял демонстрационные действия у украинских берегов.

Российские оккупанты в феврале 2022 года хотели провести морскую десантную операцию, но из-за провала планов по захвату Одесской области, ему этого не удалось сделать.

Об этом сказал вице-адмирал, командующий Военно-Морскими силами (ВМС) ВСУ Алексей Неижпапа в интервью журналистке телеканала 1+1 Наталье Мосейчук. Он отметил, что РФ в начале полномасштабного вторжения не смогла провести морскую десантную операцию. По его словам, для ее проведения нужны были два условия, в частности, противник должен был иметь успехи на суше, а их не было.

"По замыслу противника, он должен был не овладеть Николаевом, хотя это также было в его планах, а обойти Одессу с севера. Взять в кольцо Одесскую область и только после этого высаживать морской десант. Этого не произошло. 80 бригада остановила десант российских войск под Вознесенском", - подчеркнул командующий ВМС.

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По его словам, в начале полномасштабной агрессии противник осуществлял демонстрационные действия у украинских берегов - сформировал полностью группировку десантных кораблей, которые могли высадить десант - полный бригадный комплект морской пехоты со всеми подразделениями. Он отметил, что должны были быть задействованы в операции корабли огневой поддержки, обеспечения. "Плюс группа изоляции района, чтобы, как они считали, не допустить кораблей НАТО в зону боевых действий. Плюс тактическая группа, которая занималась применением "Калибров" по всей территории Украины", - рассказал Неижпапа.

По его словам, Россия подводила корабли десанта почти к побережью, хотя знала, что оно заминировано, для того, чтобы ВСУ не перебрасывали свои подразделения, войска, которые предназначены для противодесантной обороны.

"Они играли в демонстрационную игру. Сделанную, по большому счету, по классике военного искусства, которое разрабатывалось в советские времена. Это просто читалось - берете книжку и все как написано в ней. Потому что мы учились по одной книге тогда. Это сейчас все изменилось за эти два года. И они уже не так воюют по книжке, а мы и не воевали по этой книжке с самого начала", - рассказал Неижпапа.

Война в Украине: новости

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов предупреждал о вероятности полномасштабного вторжения РФ еще в ноябре 2021 года.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года в экстренном обращении заявил, что весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение РФ с "националистическими силами" в Украине неизбежно, это вопрос времени. Также он объявил "специальную военную операцию", цель которой - "демилитаризация" и "денацификация".

После 4 утра 24 февраля 2022 года в ряде украинских городов прогремели взрывы, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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