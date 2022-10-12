Президент отмечает, что чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине с защитой неба - это одна из самых весомых гуманитарных задач для Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что есть позитивные новости с оборонного "Рамштайна", связанные с дополнительным усилением украинской армии современной артиллерией.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Глава государства отметил, что сегодня, 12 октября, состоялось очередное заседание в формате оборонного "Рамштайна".

Видео дня

Он назвал это заседание "довольно продуктивным". "Прежде всего обсуждали предоставление нашему государству систем противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул: "чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине с защитой неба - это одна из самых весомых гуманитарных задач для Европы нашего времени. Верю, что решим эту задачу".

Он добавил, что благодарен тем партнерам, которые уже решили усилить именно такую поддержку Украины - поддержку для эффективной защиты в воздухе.

"Есть позитивные новости с оборонного "Рамштайна", связанные с дополнительным усилением нашей армии современной артиллерией. Спасибо партнерам!", - сказал глава государства.

Заседание "Рамштайн": что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 октября, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что на шестом заседании в формате "Рамштайн" обсуждался вопрос о продолжении поставок вооружения и подготовки украинских военных.

Остин также заявил, что украинские военные изменили динамику войны, которую развязала Россия, поддержка Украины усилится.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оптимистично настроен по усилению противовоздушной обороны Украины. По его словам, первый пункт сегодняшней повестки дня встреч "Рамштайн-6" и министров обороны НАТО - укрепление ПВО Украины.

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