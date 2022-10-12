Министр обороны США заявил, что решимость поддерживать защитников Украины "распространяется на все времена года".

Министр обороны Соединенных Штатов Америки отмечает, что украинские военные изменили динамику войны, которую развязала Россия, поддержка Украины усилится.

Об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-6"), которое проходит в Брюсселе (Бельгия).

Остин заявил, что правительство Соединенных Штатов решительно настроено помогать Украине в ее самозащите от российской агрессии.

Видео дня

Как отметил министр обороны США, правительства других стран мира ускорили оказание помощи украинским военным, в которой они нуждаются для обороны украинских граждан и Украины.

По его словам, эта помощь помогла добиться заметных изменений на поле боя.

"Со времени нашей последней встречи в сентябре мы все видели, как Украина добилась выдающихся успехов на поле боя. И несмотря на новые нападения Путина, украинские силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городов из-под российской оккупации. И они вернули тысячи квадратных километров их земли. Эти победы принадлежат украинским солдатам, но военная помощь, усилия Контактной группы по тренировке и обеспечению устойчивости имеют жизненно важное значение", -сказал Остин.

Министр обороны США отметил, что Контактной группе удалось добиться огромного прогресса в совместном сотрудничестве, и миссия группы изменилась, поскольку изменился характер войны.

Он напомнил, что на прошлой встрече в сентябре Контактная группа обязалась поддерживать самооборону Украины на долгосрочный период.

Как подчеркнул Остин, поддержка права Украины на самооборону не зависит от исхода какой-либо конкретной битвы.

"Наша решимость поддерживать защитников Украины распространяется на все времена года. Поэтому, эта контактная группа выступает в единстве и настроенности. Мы продолжим усиливать оборонные способности Украины для насущных потребностей и на долгосрочный период", - заявил Остин.

Как подчеркнул министр обороны США, участники формата "Рамштайн" обязались предоставить миллиарды долларов на военную помощь для Украины, а также на гуманитарную и финансовую поддержку.

"Мы также стимулировали новые инвестиции для наших промышленных баз для удовлетворения оборонных потребностей Украины, а также наших собственных", - рассказал Остин.

Рамштайн-6 - что известно

26 апреля на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялась встреча министров обороны почти 40 стран, во время которой была основана коллективная группа поддержки Украины, цель которой - удовлетворить оборонные нужды украинской армии.

8 сентября состоялось предыдущее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5").

По его итогам Остин заявил, что поддержка права Украины на эффективную самооборону и восстановление суверенитета не будет прекращаться. В частности, США, союзники и партнеры активизировали усилия для удовлетворения оборонных потребностей Украины.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что стратегические цели России в Украине провалились. РФ не достигла своих стратегических целей из-за ошибок и благодаря мужеству украинских военных и народа, а также международной поддержке Украины.

Милли добавил, что подразделения Вооруженных сил Украины с помощью ракетно-артиллерийских систем повышенной мобильности HIMARS уничтожили уже более 400 целей на оккупированных территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: