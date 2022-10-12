Министр обороны Соединенных Штатов Америки отмечает, что украинские военные изменили динамику войны, которую развязала Россия, поддержка Украины усилится.
Об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-6"), которое проходит в Брюсселе (Бельгия).
Остин заявил, что правительство Соединенных Штатов решительно настроено помогать Украине в ее самозащите от российской агрессии.
Как отметил министр обороны США, правительства других стран мира ускорили оказание помощи украинским военным, в которой они нуждаются для обороны украинских граждан и Украины.
По его словам, эта помощь помогла добиться заметных изменений на поле боя.
"Со времени нашей последней встречи в сентябре мы все видели, как Украина добилась выдающихся успехов на поле боя. И несмотря на новые нападения Путина, украинские силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городов из-под российской оккупации. И они вернули тысячи квадратных километров их земли. Эти победы принадлежат украинским солдатам, но военная помощь, усилия Контактной группы по тренировке и обеспечению устойчивости имеют жизненно важное значение", -сказал Остин.
Министр обороны США отметил, что Контактной группе удалось добиться огромного прогресса в совместном сотрудничестве, и миссия группы изменилась, поскольку изменился характер войны.
Он напомнил, что на прошлой встрече в сентябре Контактная группа обязалась поддерживать самооборону Украины на долгосрочный период.
Как подчеркнул Остин, поддержка права Украины на самооборону не зависит от исхода какой-либо конкретной битвы.
"Наша решимость поддерживать защитников Украины распространяется на все времена года. Поэтому, эта контактная группа выступает в единстве и настроенности. Мы продолжим усиливать оборонные способности Украины для насущных потребностей и на долгосрочный период", - заявил Остин.
Как подчеркнул министр обороны США, участники формата "Рамштайн" обязались предоставить миллиарды долларов на военную помощь для Украины, а также на гуманитарную и финансовую поддержку.
"Мы также стимулировали новые инвестиции для наших промышленных баз для удовлетворения оборонных потребностей Украины, а также наших собственных", - рассказал Остин.
Рамштайн-6 - что известно
26 апреля на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялась встреча министров обороны почти 40 стран, во время которой была основана коллективная группа поддержки Украины, цель которой - удовлетворить оборонные нужды украинской армии.
8 сентября состоялось предыдущее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5").
По его итогам Остин заявил, что поддержка права Украины на эффективную самооборону и восстановление суверенитета не будет прекращаться. В частности, США, союзники и партнеры активизировали усилия для удовлетворения оборонных потребностей Украины.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что стратегические цели России в Украине провалились. РФ не достигла своих стратегических целей из-за ошибок и благодаря мужеству украинских военных и народа, а также международной поддержке Украины.
Милли добавил, что подразделения Вооруженных сил Украины с помощью ракетно-артиллерийских систем повышенной мобильности HIMARS уничтожили уже более 400 целей на оккупированных территориях.