По словам эксперта, россияне могут сами ежегодно строить по десятку самолетов Су-34 и Су-35.

У России собственных артиллерийских систем хватит еще надолго, другой вопрос - танки и определенные самолеты, которые враг регулярно теряет на фронте. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона.

По его словам, артиллерийскую систему очень трудно полностью уничтожить.

"Ее можно повредить, но там очень быстро работают ремонтные бригады. Однако, если система выведена из строя даже на неделю или две недели, это означает, что столько времени она не стреляет. И это все же плюс. Но, если сравнивать с основными боевыми танками, боевыми бронированными машинами (с количеством - УНИАН), артсистем на складах, центрах хранения у российских оккупантов остается достаточно, чтобы примерно еще до года компенсировать потери", - говорит эксперт.

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При этом, как он уточняет, речь идет о компенсировании не только полностью готовой единицей, но и заменой стволов. То есть, у россиян этой техники есть достаточный потенциал, в то время, как по танкам и ББМ "потенциал почти опустошен".

"Там осталось максимум полгода компенсации и с очень сомнительной ремонтной пригодностью", - сказал Коваленко.

Говоря об авиации противника, он отметил, что в этом направлении все гораздо сложнее для самих российских оккупантов. Эксперт уточнил, что есть два типа авиации. В частности, самолеты, которые оккупанты могут строить с нуля, и авиацию, которую сейчас они производить не могут, например, это штурмовики Су-25. Аналитик обратил внимание, что именно Су-25 в последнее время часто сбивают, в основном, на востоке Украины.

"Россия не может их сейчас производить - нет соответствующих линий производства. Она их может только ремонтировать и время от времени модернизировать. Следовательно, это - необратимые потери. Если мы говорим о потерях Су-34, Су-35 - они их могут строить. Но у них примерно до одной эскадрильи в год каждой этих типов. То есть, Су-34 они могут в год сделать 8-10 бортов", - сказал аналитик.

Он добавил, что такое же количество в РФ могут строить Су-35.

"Все остальные самолеты - Су-24, Су-30 - это в основном - модернизация. И здесь самое интересное - за первое полугодие 2024 года российские войска не получили ни одного модернизированного Су-30. Они за первое полугодие получили четыре Су-35 и четыре Су-34. Если сравнить с общим количеством потерь, они теряют гораздо больше каждый год, чем могут производить", - уверен эксперт.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что атаки по российским военным аэродромам, например, в Морозовске, где базируются бомбардировщики, нужно, чтобы вывести из строя именно самолеты, а не инфраструктуру.

Он отметил, что пока западные союзники не позволяют ВСУ наносить удары, например, баллистическими ракетами ATACMS по военным объектам противника, в том числе аэродромам на территории РФ. Поэтому Силы обороны на сейчас используют для этого дроны. Эксперт сказал, что у дроновых атак есть нюанс, который "надо признавать". В частности - дозвуковая скорость. Дрон летает со скоростью 150-180-200 километров в час и, когда появляется угроза налета дронов, российские оккупанты имеют некоторое время для того, чтобы свои самолеты перебазировать. Однако не все самолеты успевают покинуть аэродром.

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