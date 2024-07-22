На аэродроме в Морозовске базируются носители управляемых авиационных бомб, которые враг сбрасывает на украинцев.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что атаки по российским военным аэродромам, например, в Морозовске, где базируются бомбардировщики, нужно, чтобы вывести из строя именно самолеты, а не инфраструктуру. Об этом эксперт рассказал во время телемарафона.

Он отметил, что пока западные союзники не позволяют ВСУ наносить удары, например, баллистическими ракетами ATACMS иностранного производства по военным объектам противника, в том числе аэродромам на территории РФ. Поэтому Силы обороны на сейчас используют для этого свои дроны. В частности, сегодня в соцсетях появилась информация о якобы атаке по военному аэродрому в городе Морозовск Ростовской области, где якобы из-за этого возник пожар.

По словам Коваленко, на аэродроме в Морозовске базируются, в частности, бомбардировщики Су-34.

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"То есть, именно те самолеты, которые являются носителями управляемых авиационных бомб, и их уничтожение - эффективный метод борьбы с КАБами. Уничтожение их ATACMS с боевой кассетной частью, конечно, было бы гораздо эффективнее. Но нет разрешения...", - сказал Коваленко.

В то же время он добавил, что, исходя из видео, которое распространено в соцсетях, дроновая атака имеет результат - произошло попадание, вероятно, воспламенение каких-то боевых единиц.

Эксперт сказал, что надо дождаться официальной информации о результативности этого удара, но сказал, что у дроновых атак есть нюанс, который "надо признавать".

"У дрона - дозвуковая скорость. Он летает со скоростью 150-180-200 километров в час... Поэтому, когда появляется угроза налета дронов, все же российские оккупанты имеют некоторое время для того, чтобы какие-то свои самолеты перебазировать. Кстати один из Су-34 они потеряли во время одного из таких перебазирований - он сам упал из-за технической неисправности, потому что ресурс у него уже был отработан", - рассказал Коваленко.

Однако, по его словам, не все самолеты успевают покинуть аэродром, взлетно-посадочную полосу, ангары, если они есть (а их там очень мало, на самом деле). То есть, как добавил обозреватель, можно на эти объекты охотиться и метко уничтожать.

Он также рассказал, что, если говорить о необходимости атаковать именно аэродромы, то это удары по инфраструктуре, полосе, но ракетами с совсем другой боевой частью, в первую очередь, проникающего, осколочно-фугасного типа. Потому что ракеты с кассетной боевой частью - исключительно для уничтожения большого скопления техники на большой площади.

Кроме того, как считает эксперт, есть еще нюанс. Взлетно-посадочная полоса, если будет повреждена, ее можно будет отремонтировать. По данным Коваленко, на это может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от того, насколько серьезные повреждения, или еще быстрее.

"Но если враг теряет Су-34, то в среднем на строительство одного такого самолета с нуля нужно 3-4 месяца. Итак, если они теряют 3-4 самолета, то это полгода дефицита именно этой боевой единицы. Поэтому уничтожать сами самолеты эффективнее, чем пытаться повредить взлетно-посадочную полосу", - сказал обозреватель.

Также он прокомментировал недавний удар по аэродрому "Миллерово" в Ростовской области. По данным Коваленко, там размещаются боевые самолеты, вертолеты врага. Также был существенный запас топлива (авиационного керосина).

"Удар по этому аэродрому - часть системной работы", - добавил аналитик.

Дроновые атаки на РФ - детали

Напомним, в ночь на понедельник, 22 июля, Россию атаковали десятки беспилотников и якобы были "уничтожены" или "перехвачены" очередными средствами вражеской противовоздушной обороны. В частности, в Минобороны РФ заявили, что "справились" с 47 дронами, над акваториями Азовского и Черного морей - с 17-ю, Краснодарским краем - с восемью, а еще в трех регионах РФ - в Смоленской, Воронежской и Белгородской областях якобы "усмирены" по одному беспилотнику.

По данным российских Телеграм-каналов, в Туапсе под дроновой атакой оказался местный нефтеперерабатывающий завод, а в городе Морозовск Ростовской области БПЛА был атакован военный аэродром, возник пожар.

Ночью 20 июля в Ростовской области РФ произошел "хлопок". На военном аэродроме "Миллерово" гремели взрывы, сообщалось об атаке беспилотников. Российская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки аэродрома, на которых зафиксированы последствия атаки. На них видны повреждения здания техническо-эксплуатационной части и склада ГСМ.

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