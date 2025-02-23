Дуда после встречи с Трампом: Украина не выживет в этой войне без помощи США

Нужны гарантии, что "война не вернется и что Россия больше ни на кого не нападет", отметил польский президент.

Украина "не выживет в этой войне" без помощи Соединенных Штатов. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает RMF24.

Польский лидер подчеркнул, Трамп хочет "положить конец кровопролитию" в Украине. Сам он также считает, что, глядя на Россию и ее диктатора Владимира Путина, для которого жизни своих солдат не имеют значения, "войну надо как-то закончить".

"Мы не должны позволить России победить Украину", - заявил Дуда.

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Президент Польши добавил, что возникает вопрос, как именно положить конец полномасштабной войне. Ему важно, чтобы в Украине наступил справедливый и длительный мир. Также нужны гарантии, что "война не вернется и что Россия больше ни на кого не нападет".

Помощь Украине

Как сообщал УНИАН, в случае окончательной отмены американской военной помощи Украине странам Европы придется дополнительно выделить от 100 до 350 миллиардов долларов на поддержку ВСУ и развитие собственной оборонки. Такие подсчеты сделал старший советник по вопросам Европы в Международном институте стратегических исследований (IISS) и специальный советник в парижском Фонде стратегических исследований Франсуа Гейсбург.

Как писал УНИАН, на днях газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что Европа может отправить в Украину силы "заверения" или "сдерживания" в составе нескольких бригад. Речь идет ориентировочно о 25 000 - 30 000 военнослужащих.

Также мы рассказывали, что идея отправки европейских миротворцев в Украину приобретает общественную поддержку в странах НАТО. Так, опрос в Дании показал, что граждане страны одобрительно оценивают это предложение.

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