Спор в Овальном кабинете привел к "ухудшению отношений между бывшими союзниками".

Администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине после неудачных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

Отмечается, это решение в случае, если будет принято, оно "будет касаться радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов, которые ожидают отправки в Украину".

Издание подчеркивает, что это означает "ухудшение отношений между бывшими союзниками" после спора в Овальном кабинете.

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Также чиновник отверг мнение, что конфронтация президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса с Зеленским была заранее спланированной. Он отметил, что были приложены усилия для создания более позитивного тона при планировании встречи накануне, "о чем свидетельствует то, что Трамп отказался от своих обвинений в том, что Зеленский является диктатором".

Визит Зеленского в США: главное

Как сообщал ранее УНИАН, 28 февраля во время визита Зеленского в Вашингтон между президентами Украины и США, а также вице-президентом США в прямом эфире возникла ожесточенная перепалка, которая закончилась тем, что украинский президент уехал из Белого дома.

После этого Трамп заявил, что "президент Зеленский не готов к миру" и что "он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете". И добавил, что "он может вернуться, когда будет готов к миру".

Впоследствии Зеленский выступил с первыми комментариями после встречи с Трампом. Он поблагодарил Америку, президента, Конгресс и американский народ "за поддержку" и "за этот визит" и добавил, что "Украине нужен справедливый и длительный мир".

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