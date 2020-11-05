Страна, которая подает заявку на проект, должна разделять ценности, на которых основан ЕС, не должна противоречить интересам безопасности и обороны ЕС и его государств-членов.

Евросоюз установил общие условия, при которых страны, не входящие в его состав, будут приглашаться к участию в отдельных проектах оборонного сотрудничества в рамках программы PESCO.

Об этом говорится в заявлении на сайте Рады, пишет "Европейская правда".

"Благодаря сегодняшнему решению к участию могут быть приглашены третьи государства, которые могут добавить вес проекту PESCO, если они соответствуют ряду политических, материальных и правовых условий", - сказано в заявлении.

Как именно будет работать механизм

Таким образом страна, которая подает заявку на проект, должна разделять ценности, на которых основан ЕС, не должна противоречить интересам безопасности и обороны ЕС и его государств-членов, а также должна иметь соглашение об обмене секретной информацией с ЕС среди прочего.

На практике, после того, как третье государство подает заявку на участие в конкретном проекте PESCO, участники проекта должны будут единогласно договориться, соответствует ли этот запрос всем условиям, и уведомить об этом Совет и Высокого представителя. Совет должен принять окончательное решение относительно того, соответствует ли участие третьего государства в проекте необходимым условиям.

Как только третье государство будет принято, члены проекта договорятся об административном соглашении с этим третьим государством, определяя дату начала, продолжительность, прекращение и этапы участия.

Решение также включает механизм пересмотра, который позволит периодически проверять, продолжает ли участник третьего государства выполнять условия.

Почему возник вопрос об участии третьих стран в совместных оборонных проектах ЕС

Ранее стало известно, что ЕС позволит не членам блока, таким как Британия и Соединенные Штаты, участвовать в будущих совместных оборонных проектах ЕС, но только в исключительных случаях.

После выхода Британии из ЕС появились сомнения, сможет ли она принять участие в новом оборонном пакте ЕС, известном как постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), цель которого - помочь ЕС финансировать, развивать и разворачивать вооруженные силы вместе.

Эти сомнения еще в июне 2018 года завели в тупик усилия по оборонной интеграции ЕС, начатые с большой помпой в декабре 2017 года, частично для того, чтобы продемонстрировать единство после Brexit.

В мае этого года Европейская комиссия выступила с долгожданным предложением выделить 8 миллиардов евро из своего следующего бюджета на новый дополнительный оборонный фонд ЕС, поддерживая франко-немецкое стремление углубить военное сотрудничество между странами ЕС, которые уже давно занимаются независимыми проектами.

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Автор: УНИАН