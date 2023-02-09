Об этом Ермак сообщил в соцсетях.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что вопрос передачи странами Запада дальнобойного оружия и истребителей для контрнаступательных операций ВСУ решен.

Об этом он сообщил в соцсетях, пообещав обнародовать детали чуть позже.

Истребители для Украины – поездка Зеленского

Публичные дискуссии по передаче Украине боевых самолетов не утихают уже месяц. 8 февраля украинский президент Владимир Зеленский, выступая в парламенте Британии, призвал мировое сообщество предоставить ВСУ современные истребители.

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С такой же просьбой Зеленский обратился во время приезда в Париж к Макрону и Шольцу.

В тот же день британский премьер Риши Сунак объявил о расширении тренировок бойцов ВСУ в стране – теперь на британских самолетах будут учиться украинские пилоты.

Также Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу рассмотреть варианты самолетов, которыми смогут управлять украинские летчики. Впрочем, сам Уоллес заметил, что на поставки самолетов понадобятся "месяцы", а ситуация на фронте требует более оперативных решений.

До этого о возможной передачи современных истребителей благосклонно высказывались Франция и Нидерланды.

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