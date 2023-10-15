14 сентября ВМС ВСУ повредили 2 соответствующих корабля в Черном море. Технические возможности этих судов не такие, как годами утверждала Россия.

Патрульные корветы проекта 22160 "Василий Быков" - это наихудшие с точки зрения вооружения судна России. Пропагандисты врут об их технических возможностях, утверждают специалисты Defense Express.

Соответствующие корабли, которые входят в состав Черноморского флота РФ, на самом деле не являются носителями ракет "Калибр", а следовательно не представляют угрозы для городов Украины, как источники обстрелов, заявляют эксперты.

Сейчас у РФ есть четыре корвета такого типа. Однако, в условиях реальной войны, они способны выполнять разве что номинальную роль "знаменосцев" России, ведь несмотря на свою численность, относятся к наиболее плохо вооруженным единицам российского флота.

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"При полном водозамещении в 1800 тонн и длине корпуса в 94 метра корабли этого проекта вооружены лишь одной 76-мм артустановкой, двумя пулеметными установками калибра 14,5 мм, 8 ПЗРК типа "Игла-С" или "Ива", одним вертолетом типа Ка-27 или Ка-29 (или вообще заявляется возможность размещения Ка-52К), и нескольких БПЛА типа "Орлан-10"", - отмечает Defense Express.

В то же время специалисты указывают, что даже зенитное вооружение этих корветов оставляет "желать лучшего". Об этом свидетельствует попытка войск РФ на постоянной основе обустраивать вертолетные площадки этих судов установками ЗРК "Тор".

Там подчеркивают, что миф о способности кораблей проекта 22160 стрелять "Калибрами" появился именно благодаря российским пропагандистам, которые традиционно позиционировали эти корветы как не имеющее аналогов оружие. Об этом говорится в ряде материалов источников роспропаганды образца 2015-2017 годов.

Впервые 2 корабля проекта "Василий Быков" спустили в море в 2017-2018 годах. Уже тогда стало очевидным, что это не ракетоносители "Калибров", а обычные "канонерки" российского производства.

Сперва Россией заявлялось, что на носовой части кораблей поставят четыре вертикальные пусковые шахты для способности пускать "Калибры". Позже этот план изменили - вместо шахт говорили о намерении установить на кораблях пусковые установки Club-K. Через них корабли "Василий Быков" смогут запускать не менее 4 ракет типа Х-35, или же, опять же, бить "Калибрами", говорили в РФ. Однако, по итогу, с этим не сложилось.

Почему-то сегодня мы видим, что российские корветы проекта 22160 выходят в море не с обещанными установками Club-K, а с обычными ЗРК "Тор". Это свидетельствует о том, что Россия годами врала о возможностях своей разработки. Сегодня об этом стыде предпочитают не вспоминать даже пропагандисты.

"Рассказы о размещении ракет "Калибр" на этих кораблях даже российские пропагандоны предпочитают не вспоминать, как свою нереализованную фантазию", - подчеркивают специалисты.

ВСУ ударили по двум кораблям проекта "Василий Быков"

19 сентября 2023 года стало известно, что армия Украины поразила сразу два корабля проекта 22160 "Василий Быков", которые Россия разместила в юго-западной части Черного моря (временно оккупированный Крым).

Позже в ГУР подтвердили, что в рамках атаки был поврежден корабль "Сергей Котов". В России обвинили Украину в применении морских дронов против своего флота.

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