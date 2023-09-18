Сами россияне подтверждают результативную атаку украинских военных на их корабли.

Силы обороны Украины 14 сентября нанесли удар по двум российским патрульным кораблям в Черном море. Один из них, "Сергей Котов", из-за полученных повреждений надолго отправится в ремонт.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии LIGA.net. По его словам, сами россияне подтверждают результативную атаку на корабли.

На одном из кораблей был поврежден винт, также есть пробоина в левом борту выше ватерлинии размером 50 на 100 см.

Видео дня

"Оба этих поражения довольно серьезны. Это означает, что на длительный период корабль "Сергей Котов" будет находиться на ремонте и не будет участвовать в агрессивных действиях государства-агрессора против Украины", - заявил Юсов.

Удары по российским кораблям - что известно

Как сообщал УНИАН, рано утром 14 сентября 2023 года было атакованы два патрульных корабля русских в Черном море. Речь идет о бортах проекта 22160 "Василий Быков". Военные отметили, что вражеские корабли получили определенные повреждения.

Перед этим в Министерстве обороны РФ заявляли о попытке ВСУ атаковать пятью морскими дронами патрульного корабля Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря.

Кроме того, в ночь на 13 сентября в оккупированном Севастополе был атакован российский большой десантный корабль"Минск" и подводный носитель ракет "Калибр". В ГУР сообщили, что с большой вероятностью эти корабли восстановлению не подлежат.

Вас также могут заинтересовать новости: